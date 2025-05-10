Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

▲Makiyo和長年擔任經紀人的親姐「胖姐」因理念不同而選擇拆夥。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

走過打司機風波，Makiyo的個人生活依舊艱辛，她2022年和前夫小金因懷孕結婚，事後小金卻搞失蹤而離婚，Makiyo也和擔任經紀人的親姊「胖姐」因對工作規劃不同而拆夥。

Makiyo多年來的經紀事務都由綽號「胖姐」的親姊姊打理，據悉，兩人已因為對於工作規劃方向不同而拆夥。

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過去Makiyo因懷孕、育兒而分身乏術，更因前夫小金不負責任而離婚，當時她的生活和事業都處於低潮，如今Makiyo不僅恢復單身，為母則強的她決心自尋出路，友人形容，不被制約的Makiyo如同封印解除，一向坦蕩蕩的她對於工作更有自己的想法，也不避談相關話題。

▲Makiyo前夫小金婚後選擇搞失蹤，讓她決定離婚。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

就像她登上網紅節目，談及楊丞琳紅了就大小眼，對於曾經照顧她的舊友不屑一顧，更想還原打司機的事實真相，都成為頭版話題。即使遭到楊丞琳動員演藝圈友人強力駁斥，Makiyo依舊不改姿態，還在新聞報導下澄清，她並沒有向楊丞琳道歉，只是覺得當時她媽媽對楊丞琳大頭症態度過於激動而不好意思，都可見到Makiyo如今活出自我，不願委屈的身段。



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