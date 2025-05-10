S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

記者陳芊秀／綜合報導

大S病逝將滿百日，S媽黃春梅仍深陷喪女之痛，近日又陸續傳出病倒，與前女婿汪小菲及其家人失聯等糾紛。針對黃春梅斷聯一事，狗仔葛斯齊昨日（9）公開發文喊話：「黃春梅斷了聯繫是你自己把汪小菲拉黑的，別再惡人先告狀。」

▲S媽黃春梅遭葛斯齊指惡人先告狀。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊曬出對話截圖，訊息內容寫道：「關於那750萬贍養費，您給我一個帳號，我匯過去，不想再打官司了。」訊息發送時間標註為2月28日9點1分。然而系統提示：「消息已發出，但被對方拒收了。」左側有一個紅色驚嘆號，代表消息未成功送達。而他發文點名是S媽黃春梅拉黑（大陸用語，指封鎖），並表示「人家不想再爭，要給妳750萬元時才知道你把人家給拉黑了。拉黑時S媽你有想過嗎？沒有溝通橋樑，一直對媒體放話，你們這一家真夠了。」

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▲葛斯齊PO汪小菲傳訊截圖。（圖／翻攝自臉書）

此外，葛斯齊還提到，本週有律師到大S生前住宿處清點遺物，發現珠寶、服飾等物品幾乎被清空，只剩下一堆衣架掛在那裡。他形容現場畫面「猶如被盜墓般」，質疑此舉未告知監護人，侵占遺物的行為令人不解。他批評寫道：「如此侵占遺物未告知監護人，這不是來陰的是什麼？」

相較於狗仔喊話，身為女兒的小S深夜親自聯繫眾多藝人替S媽打氣，也公開請求民眾寫下對大S徐熙媛的思念，讓母親的悲傷能越來越小，平靜越來越大。