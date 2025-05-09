眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2月初在日本病逝，即將迎來離世滿百日，今年也是S媽第一次度過沒有她的母親節，9日不少圈內好友都紛紛發文追憶，包含賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等等，小S也時隔一個多月打破沉默發聲，並邀請所有圈內好友、網友一起寫下對大S的思念。

▲大S年初驟然離世，讓眾多親友陷入哀傷。（圖／翻攝自小S Instagram）

9日突然有許多藝人不約而同在社群緬懷大S，小S在發文思念姊姊後，9日晚間在Instagram限時動態分享了自己的貼文，提到對大S想念，並表示：「不管你是藝人朋友，還是民眾朋友，我都誠心的邀請你們留下對熙媛的思念、感受或祝福。」她私心希望大家能不要忘記大S，也期盼藉由這股力量，讓媽媽的悲傷逐漸減輕、平靜逐漸回來。

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▲小S發起緬懷大S的社群活動。（圖／翻攝自小S Instagram）

這段貼文一出，立刻引發粉絲與網友的迴響，許多人陸續在Threads、Instagram等平台支持，小S在限時動態中不忘致謝各界的關心，也希望發文的網友們可以一起標註「#大S對我最深的1件事」、「#我最想念大S的1件事」等話題標籤，不僅展現小S的真情流露，也成為粉絲一同緬懷大S的情感出口。