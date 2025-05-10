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張藝退出會外賽評審！金穗「最佳演員」出爐　朱芷瑩頒完獎自己得獎

記者蕭采薇／台北報導

第47屆金穗獎頒獎典禮，9日熱鬧登場。本屆「最佳演員」共頒出四位，分別是《囚犬》、《青春的回擊殺球》的陳泰河、《留學生》的楊富江、《這是個關於愛的故事》的朱芷瑩與《A面：我的一天》的張寗，也強調還有不少遺珠，這些優秀演員的能量將會是台灣影視的重要元素。身兼頒獎人的朱芷瑩沒想到在結束任務後還有機會上台領獎，深覺不可思議。

▲第47屆金穗獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎，與會嘉賓大合照。（圖／金馬執委會提供）

本屆典禮由曾獲金穗雙料影后的李雪主持，她表示金穗獎是她演員生涯的重要起點，如今能以主持人身分回歸，別具意義。除了反覆觀賞、熟悉入圍影片，也多次模擬典禮現場進行練習，希望以最佳狀態為入圍者服務。

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此外，先前惹上失言風波的網紅張藝，原是本屆「社群名人推薦獎」評審。但活動前以避免活動失焦為由，決定提出退出今年的相關活動。最終由作家盛浩偉接手，與眼肉芽一同擔任評審，並將獎項頒給學生動畫片《Darling This Was Hard》。

▲第47屆金穗獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎「最佳演員」朱芷瑩。（圖／金馬執委會提供）
 
典禮頒獎嘉賓群星雲集，包含陳雪甄、施名帥、朱芷瑩、小薰（黃瀞怡）、9m88、王渝萱等多位金獎得主，金馬獎最佳導演紀錄保持人與威尼斯影展終身成就獎得主許鞍華也特別前來頒發大獎，給予新銳影人們莫大的鼓勵與祝福。
 
金穗獎以短片新銳為獎勵對象，本屆金穗獎報名影片高達323部，包含劇情、紀錄、動畫、實驗類共入圍64部，總獎金高達540萬。不分類別的「金穗大獎」由黃小珊的動畫《風的前奏》奪下，評審盛讚本片不僅有突出的動畫技法與高度藝術性，飽滿的角色和動人的情節更為動畫短片所少見。

▲第47屆金穗獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎「最佳演員」楊富江。（圖／金馬執委會提供）

《風的前奏》同時也獲得結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」。導演黃小珊感性地說，在短片的製作過程中，體驗到創作有時很脆弱，生活中的難題常會出現，讓製作可能中斷。這部片能走到這一步，要特別謝謝家人朋友們多次拯救她的生活，連帶保護了這個作品。
 
温景輝的《A面：我的一天》繼奪得上屆金馬獎最佳劇情短片後，再奪金穗「最佳劇情片」，陳韶君講述三代情感的《吹得到海風的地方》奪下「最佳紀錄片」，李竺潔的《加減乘》獲頒「最佳動畫片」，倪祥的《有空》則以奔放精神贏得「最佳實驗片」。

▲第47屆金穗獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎主持人李雪。（圖／金馬執委會提供）

學生組方面，王浩泰的《青春的回擊殺球》獲「最佳學生劇情片」肯定，洪德高以《為你禱告》奪得「最佳學生紀錄片」，侯旻均的《Darling This Was Hard》贏得「最佳學生動畫片」，潘勁的《夜航的一場儀式》榮獲「最佳學生實驗片」。

另有八部作品獲得不分類別的「評審團特別獎」，分別是宋承穎與胡清雅的《侯硐奇譚》、周鉅宏的《轟隆轟隆轟隆》、王彥蘋的《翌日》、顏皓軒的《囚犬》、張懷嶼與張永翰合導的《這是個關於愛的故事》、洪菀妤的《化》、吳芸頡的《神聖干預》，以及許聖宗的《你等會！》。

▲第47屆金穗獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎「最佳演員」陳泰河。（圖／金馬執委會提供）
 
個人表現獎部分，朱凱濙憑《貓與雞》榮獲「最佳導演」，《囚犬》黃泰誠奪得「最佳攝影」，最佳剪輯則由《為你禱告》的蘇明彥與宋承穎拿下，「最佳音樂音效」由《青春的回擊殺球》張舒寧、康銪倫、黃懿梅、李佳蓉、蔡宜容、許韻羯共同獲獎。

本屆金穗獎決選評審包括王誌成、夏于喬、楊雅喆、王逸鈴、潘客印、李立劭、陳婉伶、吳梓安、林仕杰、林羿綺、王登鈺、吳啓忠 。實驗片《風流少女殺人事件》則在蔡曉松、黃彥瑄、謝佳錦三位專業影評人激辯後，獲得「影評人推薦獎」。

 

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金穗獎, 陳泰河, 楊富江, 朱芷瑩, 張寗

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