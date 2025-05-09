吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，母親節當天離世滿百日，今（9）日不少圈內好友都紛紛發文追憶，過去曾與她組成「七仙女」的吳佩慈，稍早也在IG曬出兩人過往合照悼念，同時也感性表示：「只要一想到我已經失去了這樣善良美好的她，我就好心痛。」

▲吳佩慈發文寫下對大S的思念。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）

談到大S影響自己最深的事情，吳佩慈形容對方是位「內核強大、情緒穩定、思路清晰、講話有條理」，且具決心及鬥志的人，無論在演藝事業或生活中，總以認真刻苦的態度面對挑戰，因此她認為對方的成功都是必然的。

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雖然和大S沒有血緣關係，但吳佩慈坦言，對方多年來始終扮演像親姊姊一樣的角色，無論她在工作或生活遇到什麼問題，一定會先找她諮詢。她透露，大S總是熱心安排聚會、點菜、找話題，還會一直讚美自己，絕對不讓她買單，讓她感受到無微不至的照顧，「一想到我已經失去了她，我就好心痛。」

▲吳佩慈分享大S影響她最深的事情。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）

吳佩慈提到，大S那種為人設想、主動照顧他人的性格，不只影響她的處事態度，也讓她變成一個更懂得照顧別人的人，「以後也會一直帶著熙媛曾經給我的溫暖，努力的生活！」最後，她也向徐媽媽獻上關懷之意：「希望徐媽媽的悲傷能早日平復，我們都和您一起想著熙媛，永遠也不忘記她。」