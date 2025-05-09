派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，母親節當天離世滿百日，今（9）日不少圈內好友都紛紛發文追憶，就連小S節目搭檔派翠克，稍早也透過社群曬出一張與大S過往的合照，透露自己在11年前與對方偶遇的過程。

▲派翠克發文憶大S。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

派翠克發文回憶2014年元旦與大S偶遇的難忘經歷，他分享當時和家人在台北信義區跨年，回頭一看竟發現大S就在他左邊。儘管內心忐忑，派翠克仍鼓起勇氣走向大S請求合照，沒想到對方展現親和力，微笑回應「好呀」，讓他相當開心，「素顏的大S居然願意跟我合照，而且一拍完就回家了，我真是有夠幸運的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲派翠克會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）



如今大S過世將滿百日，派翠克在翻出兩人的合照後，感性形容對方是如此溫柔及美麗，並提到後來自己能有機會與小S合作主持，讓他覺得一切都是最美麗的安排。最後，派翠克表示「煙火如此美麗，必定留在每個人心中」，並在文末留下「#我最想念大S的1件事」、「#徐媽媽請好好愛護自己」等標籤，表達對大S的懷念及對徐媽媽的關心。