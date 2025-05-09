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27演員全裸、百幕露點！台灣新片被好萊塢排擠　導演轟：戲院會自食苦果

記者蕭采薇／台北報導

導演雲翔新作《誰在看著我們》在台灣取景拍攝，主角們劉宜豪、蔡書綺、黃巧綸、冬也等人皆是台灣演員。電影共有27名演員全裸上陣，逾100幕露點畫面，在大尺度畫面背後，透過生死探索更多關於親情及自由的價值。電影9日上映，但被好萊塢片壓縮到僅有22間戲院上映，讓他感嘆：「只排給好萊塢片的戲院會自食苦果！」

▲▼導演雲翔 演員劉宜豪 譚漍燁 誰在看著我們。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《誰在看著我們》（左起）劉宜豪、導演雲翔、譚正一。（圖／記者屠惠剛攝）

雲翔導演今與劉宜豪、譚正一（Simon）一同出席媒體茶敘，劉宜豪首挑大梁擔綱電影男主角，香港演員Simon則是唯一演過雲翔導演所有每一部作品的人，去年曾被鹿特丹國際影展策展人評為「雲翔五大演員之一」。

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《誰在看著我們》原計畫排片目標45家以上的戲院，但最終僅被壓縮到只有22間，雲翔感嘆許多戲院只排給好萊塢片，讓他覺得可惜，「只排給好萊塢片的戲院會自食苦果」。他想起過去常聽到觀眾朋友跟他分享是在網路上看的，「我的電影很多人看，但很多都不是在戲院看，如果是在手機看，我們就不需要做那麼辛苦，電影還是需要在大銀幕上看。」

▲▼導演雲翔 演員劉宜豪 譚漍燁 誰在看著我們。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《誰在看著我們》（左起）劉宜豪、導演雲翔、譚正一。（圖／記者屠惠剛攝）

雲翔導演88歲的母親，在導演弟弟和姪子陪同下，專程從英國來台看首映，「我是不想她奔波，但她說要來我也沒法阻止，就會帶她去參加映後，剛好也慶祝母親節。」他提到拍攝第一部電影《無野之城》，媽媽帶了幾十個阿姨去捧場，本以為片中的大尺度會嚇到阿姨們，結果阿姨們笑說她們什麼場面沒見過。

《誰在看著我們》耗時7年終於要上映，因為電影描述主角化做鬼魂在另一個世界看著親人，使得雲翔導演日前憶起「一張張已經化作星星的親人的面孔」，他特別想起五姨媽曾坐著輪椅去看他的電影首映，也想到小時候仍在廣州時最期待見到的香港外婆以及她的兒子們，可惜如今只剩八舅父及導演的母親仍健在。

▲▼導演雲翔 演員劉宜豪 譚漍燁 誰在看著我們。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《誰在看著我們》（左起）劉宜豪、譚正一。（圖／記者屠惠剛攝）

《誰在看著我們》描述男主角劉宜豪飾演慘遭長官霸凌性侵的小兵，不幸絕望自盡，卻在死後迎來意想不到的「新生」，獲得附體能力，跟著不同宿主周遊世界。蔡書綺飾演劉宜豪的姊姊，加上黃巧綸、冬也，都是台灣演員。

本片除了在台灣拍攝，也前往香港、日本、泰國、西班牙等地取景，也因而加入譚正一、曾慶翔、梁祖基、丹尼爾·班傑明（Daniel Benjamin）、艾力克斯·阮（Eriks Nguyen）、尼奇·布恩亞力特（Nicky Bunyarit）等更多演員演出，共同完成劉宜豪一角奇幻又驚險的旅程。《誰在看著我們》於5月9日全台上映。

 

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