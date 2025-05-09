睽違30年！「跨界美聲天后」莎拉布萊曼重返音樂劇　《日落大道》首度來台

記者蕭采薇／台北報導

安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）打造的音樂劇鉅作《日落大道》，將於今年夏天首次來台。這也是睽違30年，「跨界美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）回歸演出音樂劇領銜主演。

▲「跨界美聲天后」莎拉布萊曼，回歸演出音樂劇《日落大道》。（圖／寬宏藝術提供）



經典音樂劇《日落大道》由莎拉布萊曼飾演女主角星諾瑪戴斯蒙德（Norma Desmond），完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星一角。莎拉布萊曼當年以演出音樂劇四大名劇之一《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）的克莉絲汀（Christine Daaé）驚艷全球，成為音樂劇史上最具代表性的美聲天后。如今，她也將以獨特、動人又充滿情感的嗓音，返回歌劇舞台。

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▲《日落大道》1993年自倫敦西區首演，32年來成為無數劇迷心中經典。（圖／寬宏藝術提供）

《日落大道》由安德魯洛伊韋伯譜寫音樂，唐布萊克（Don Black）與克里斯多夫漢普頓（Christopher Hampton）共同創作劇本與歌詞，刻畫好萊塢黃金年代幕後的光與影。自1993年在倫敦西區首演以來，原版製作在東尼獎上大放異彩，榮獲六項大獎，包括最佳音樂劇、最佳原創音樂及最佳劇本等，成為當年最矚目的劇壇巨作，被譽為「充滿黑暗層次的作品」。

▲音樂劇《日落大道》描寫昔日好萊塢默片巨星諾瑪戴斯蒙，堅信自己終將重返巔峰。（圖／寬宏藝術提供）

音樂劇《日落大道》描寫昔日好萊塢默片巨星諾瑪戴斯蒙，面對聲色光影流轉與新世代更迭，孤獨卻堅信自己終將重返巔峰。當一名年輕編劇喬吉利斯（Joe Gillis）誤闖她的豪宅後，兩人展開了一場錯綜複雜、充滿幻夢與悲劇色彩的命運糾葛。這齣劇結合華麗與黑暗、夢想與幻滅，搭配現場樂團演奏，完美呈現安德魯·洛伊·韋伯精緻細膩的音樂。全本音樂劇《日落大道》5月13日中午12點正式開賣。