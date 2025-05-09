陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名娛樂狗仔張小寒近來火力全開，9日再度釋出新爆料，以漫畫形式指稱某「一線氣質女星」曾以留學名義赴國外秘密生下私生子，孩子的生父為已婚富商，女星後來與富商分手後，又與圈內男明星交往，但最終因私生子經歷被甩。這一消息迅速引發微博熱議，衝上熱搜第一的寶座，許多網友瘋猜女星身份。

▲張小寒以漫畫形式影射某女星秘密生子。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

針對爆料中的「留學」線索，部分網友列舉了包括江疏影、歐陽娜娜、劉亦菲等多名具有海外經歷的女星，但都沒有直接證據。針對張小寒的爆料模式，許多人表示不滿，批評她以隱晦方式影射藝人，容易引發無端猜測，對無辜人士造成傷害，部分人指出，張小寒過去的類似爆料多無下文，質疑她的只是想博取流量甚至敲詐當事人。

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▲漫畫內容引起網友瘋猜。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

微博上有諸多爆料型的「娛樂博主」，除了張小寒以外還有劉大錘、妖怪等，時常使用「隱晦影射」引發網友猜測、獵巫，往往逼得被點名者「被迫回應」，有網友指出整個流程是部分爆料者牟利的手段。專家指出，若爆料涉及捏造事實，可能構成誹謗罪，但由於內容很多都相當隱晦，當事人難以直接維護權益。