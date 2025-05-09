記者潘慧中／綜合報導

林佩瑤出身自《超級星光大道2》，曾因擔任空服員獲封「最美空姐」，不時會分享生活點滴。她8日便在社群網站坦言，體重在冬天一度飆升至56.9公斤，雖然目前已降到54.4公斤，不過「體脂還是高得嚇人，膽固醇從年輕時就沒低過，連46公斤時就各種膽固醇超標。」

▲林佩瑤最近的體重一度飆升至56.9公斤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao ）



眼看夏天來臨，林佩瑤對自己的身材很無奈，「我什麼時候才能穿下漂亮的衣服？」面對網友的鼓勵私訊，她則直白回應：「各位！我放縱一整個冬天已經夠久了！」她坦承自己因為衣服穿不下感到「蠻不爽的」，所以決定在滿43歲前夕立下目標，「希望在接下來有限的青春裡，一樣能活出那個喜歡的自己。」

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▲林佩瑤坦承已經放縱吃了整個冬天。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao ）



林佩瑤也分享了對年齡的態度，「我不想因為年紀大了就認老、認命。」她強調即使過了40歲，仍希望維持理想體態，不向時間低頭，「所以，大家祝我減肥成功吧！」

▲林佩瑤慶幸自己是小鳥腿。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao ）



最後，林佩瑤還幽默表示：「真的是好險媽媽生給我一雙小鳥腳，我主要都胖上半身，穿個寬鬆衣服就可以蓋住全部肥肉了，露出腿就可以製造好像很瘦的假象（？）但是夏天到了我要當辣妹啦」，一句話展現她對自我的要求。

▲林佩瑤想在夏天當個辣妹！（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao ）

林佩瑤IG全文：



冬天把自己吃到 56.9 公斤，到今天 54.4 的小胖紙，體脂還是高得嚇人，膽固醇從年輕時就沒低過（連 46 公斤時就各種膽固醇超標）。眼看已經夏天了，我什麼時候才能穿下漂亮的衣服？

很多網友回我說：「肉肉的也很好看啦！」「比較喜歡有肉的瑤。」「不要對自己這麼嚴格啦！」「不要引起別人容貌焦慮。」但是各位！我放縱一整個冬天已經夠久了，現在接近夏天了，看著漂亮衣服都穿不下的自己，其實心裡蠻不爽的。

今年我要滿 43 了。愛漂亮一輩子的我，希望在接下來有限的青春裡，一樣能活出那個喜歡的自己。我不想因為年紀大了就認老、認命。所以，大家祝我減肥成功吧！

真的是好險媽媽生給我一雙小鳥腳，我主要都胖上半身，穿個寬鬆衣服就蓋住全部肥肉了，露出腿就可以製造好像很瘦的假象（？）。但是夏天到了，我要當辣妹啦！