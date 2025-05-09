記者吳睿慈／綜合報導

日本神級AV女優村上悠華曾任車掌小姐、因愛旅遊而轉戰AV界，她出道之初即發表「我要成為第一名」的宣言，氣勢驚人。有著強大氣場的她，今年宣布加盟2025 TRE成人展，即將首度訪台與粉絲見面。

▲車掌小姐轉戰AV界，神級女優村上悠華首度來台。（圖／AVOneLove萬楽提供）



村上悠華將退役AV女優三上悠亞奉為人生偶像，她自詡為AV界的「職棒三冠王」村上宗隆，並自取藝名「村上悠華」，一出道即橫掃日本大型書店Bookmate的AV女優人氣榜，曾首登榜單就空降冠軍，甚至受邀出演「一路向西2」，一舉成為業界新星。

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▲村上悠華長相甜美身材火辣。（圖／AVOneLove萬楽提供）



此次來台不僅是村上悠華宣佈休業後的第一場海外大型活動，更是她首次將與全球粉絲面對面，親自寵粉。她表示：「第一次參加TRE其實非常緊張，但也超級期待，這是我第一次能和這麼多支持我的人見面，真的很幸福。」為了與粉絲有更多交流，她更透露：「這次我有努力學中文喔，希望可以用中文跟大家聊天！」

村上悠華平日喜歡在公園放鬆，最近更愛上爬山，性格親民又直率，她大方分享：「平常我其實不太看影片啦，我是看色情漫畫派的！」「拍片的戲劇部分我會很認真演，盡情享受每個當下。」

▲村上悠華曾放話表示「我要當第一名」。（圖／AVOneLove萬楽提供）



另外，萬楽品牌本次主打「女優作品還原互動」，將打造出讓粉絲宛如置身村上悠華代表作的沉浸式體驗。她嬌喊：「我覺得我的親切感和透明感，是我最大的武器！這次希望每個來找我的人都能感受到那份特別與快樂，一起大笑、一起留下最棒的回憶！」