凱希人生首度帶長輩出國戀情被攔胡　曾莞婷遺失手機嚇到快閃尿

記者葉文正／台北報導

徐凱希與張文綺各自帶著家人共同前往克羅埃西亞旅行，對凱希來說是「人生第一次和爸爸出國」，對文綺來說則是「首次獨自帶媽媽飛去歐洲」，飛行時間就要將近18小時，行程緊湊、橫跨四國，是趟很精實的旅行，每人旅費約12萬，文綺在出發前都有問過身邊的朋友要不要一起去玩，最後曾莞婷也加入這一趟歐洲之旅，既是姊妹旅行也是家庭小旅行。

▲張文綺(左起)、曾莞婷、徐凱希在扎格雷布合影。（圖／時代創藝提供）

徐凱希笑說：「跟團的好處就是吃飯跟移動都不用自己思考～每天早上七點吃早餐、八點集合，到了時間就吃飯，還有中餐混搭在地菜，生活規律到我竟然胖了一點！」但相較於徐凱希的悠哉，張文綺則自嘲：「我算是主招，所以壓力有點大，總覺得我要照顧好她們，像是半個小導遊一樣。」張文綺說有次徐凱希吃飯時不小心把圍巾遺留在餐廳，同團的人都慢慢散步回遊覽車，她才驚覺圍巾不見了！

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▲張文綺與徐凱希。（圖／時代創藝提供）

張文綺立刻陪她折返找東西，但又心急怕團體等太久，看著徐凱希還穿著馬靴，她直接說：「我拔腿狂奔比較快！我先衝，你再跟上～」她笑說還好平時有在健身，總算派上用場！不只徐凱希這件事，文綺說最後一天在維也納幫曾莞婷拍完美照後，走了一段路後曾莞婷才發現手機遺失，張文綺再度開啟「狂奔模式」說「我又開始狂奔找手機，結果……居然是在我褲子口袋！我幫她拍照完誤以為是我的手機，順勢往我口袋擺！我好鏘！」雖然是自己搞的烏龍，但張文綺說「他們兩個都讓我在旅行中狂奔，運動量真的很夠。」

▲張文綺跟媽媽。（圖／時代創藝提供）

徐凱希也分享了這次旅程中對父親的新認識。她透露，爸爸過去曾是柏克萊大學的公費留學生，英文流利，甚至能與當地導遊暢聊。她打趣說：「這次才發現我爸話很多！有天我們去一個古城咖啡廳，店老闆點餐時一直說我很漂亮，我回到座位後我爸就跟老闆聊起來，聊超多，我完全插不上話欸！」還有一次，遇到深圳背包客搭訕，對方本想與徐凱希聊天及協助拍照，沒想到卻被爸爸「攔截」攀談，徐凱希笑說：「他本來想認識我啦，結果被我爸纏上了。」

旅途中，張文綺除了張羅媽媽大小需求，白天幫忙拍照晚上幫忙按摩、負責提拿戰利品，展現滿滿孝心。徐凱希則在爸爸鼓勵下，克服「省錢魔人」心態，首次在歐洲購入香奈兒包，凱希驚訝地說：「我爸說喜歡就買，我沒想到我爸對精品這麼開明。」