趙娟週美胸浮出水面　女神生死鬥一粒短暫失憶

記者葉文正／台北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野2》林襄消保官上身『因1事』控不公餓到爆哭！」網路聲亮依舊亮眼，尖峰時刻有5千多位網友同時在線觀看，喜歡占比高達96.8%，深受觀眾喜愛。而在最新內容中，韓籍外援邀請到「趙娟週mimi」，本身就有運動底子的她，在節目中與嬌小身型的一粒PK「水上搶襪大賽」，在身高和力氣的懸殊之下，一粒腳上的襪子快被搶奪下來；就在兩人纏鬥之時，趙娟週的手不小心揮到一粒的鼻子，痛得對方立刻停下動作！

▲趙娟週(左)在與一粒的遊戲PK中，不慎揮到對方鼻子，嚇得跟場外急喊停！（圖／東森超視提供）

只見一粒痛苦摀著鼻子，趙娟週嚇壞連忙抱著對方安慰，場外的主持群們也關心起兩人狀況，敬業的一粒比出OK手勢，表示自己可以繼續比賽，但趙娟週卻很擔心，用韓文與場外翻譯表示「是否可以暫停比賽」；經過製作單位再三確認，兩人依舊把比賽完成，而贏得這場勝利的趙娟週則是「手拿一粒的襪子，不斷做出對不起的姿勢」相當愧疚。製作單位特別在節目尾聲放上漏網畫面，只見一粒鼻子明顯泛紅笑說：「其實有點忘記剛才發生什麼事！」趙娟週則在一旁露出擔憂表情的表示：「有任何問題就打電話給我！」互動相當暖心。

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▲趙娟週一度笑不出來！（圖／東森超視提供）

值得一提的是，特別來賓邀請到梁赫群擔任「梁PD」，與林襄、風田及一粒同隊，只不過不熟悉開車的風田和林襄，竟把梁赫群搞得很緊張！梁赫群忍不住虧：「其實我緊張的原因是，我上車前，風田還在跟工作人員確認『這邊是煞車、這邊是油門嗎？』」；而原以為換林襄開車會好點時，她竟一上車就問：「欸等一下！倒車是什麼檔？」梁赫群則在副駕露出「我該下車嗎？」的表情，相當爆笑！不僅如此，林襄還在開車途中表示：「我覺得我開車會有路怒症」相當反差。4/19日起每週六晚間8點，請鎖定東森超視33頻道、官方YT頻道晚間10點播出！

▲林襄(右)開車讓梁赫群笑不出來！（圖／東森超視提供）