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小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

獨家／小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

▲小甜甜和前夫宋晉賢因女方家暴而離婚。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

圖文／鏡週刊

小甜甜（張可昀）才傳出因赴對岸發展潛力不順，已經悄悄返台找工作，同時，她也向前夫宋晉賢求復合，本刊獨家取得小甜甜寫給前夫的千字文，字裡行間都流露出舊愛還是最美的心意。

小甜甜去年高調宣布到中國大陸從事直播工作，對台灣的過去式不再眷戀，但不到一年就返台，除了回台找工作外，也找老公。

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據前夫宋晉賢透露，其實小甜甜早在今年3月，就傳了千字文向他透露出復合的心願，不斷情勒令他無法接受。

本刊取得的內容中，小甜甜向前夫表示，「你有打算一個完整的家庭嗎？ 這只是我覺得是不是該給更完整的一切！」

「因為太多無常……珍惜當下好像才是人生最重要的事情」，言語中盡是希望雙方能夠重新作為伴侶的期待。

獨家／小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

▲小甜甜傳了千字文給前夫，希望能夠重修舊好。（圖／此為模擬畫面，非當事人截圖。讀者提供）

只是宋晉賢表示，小甜甜3月傳訊息給她要復合，更稱可以放下廈門的一切回來，但4月就爆出工作不順要回台灣，種種的鋪排都讓宋晉賢覺得不安，希望小甜甜好好面對自己，不要再耍把戲，至於復合與否，宋晉賢說，「就目前的情況來說，不可能。」

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