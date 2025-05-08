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李多慧簽長約為買房鋪路　「禮物私服塞爆」鬆口搬家內幕

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，來台發展2年的她，近期簽下租屋長約，正式告別舊家，昨（7）日更在頻道上傳新片，大方公開搬家的兩大主因。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／ 이다혜李多慧）

▲李多慧會在頻道分享生活。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

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影片中，李多慧分享，當初她第一次搬家時，還曾擔心空間太大不適合一個人住，但隨著粉絲送的禮物，以及個人私服一天天變多，現在她反而覺得家變得太小了。她提到，由於舊家只簽一年租約，為了日後在台買房的計畫，她坦言自己認真想搬家，也想找租約久一點的地方。

為了未來能達成在台買房的夢想，李多慧強調自己在找新家時格外謹慎，同時也坦承，準備搬家期間家中一度變得混亂，但一切她都還在努力調整中。她透露，在找房過程中意識到台灣的房價不低，所以最近她已暫時不買名牌或想買的東西，為此她喊話：「我認真努力工作，大家幫我加油打氣。」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▲李多慧感嘆台灣的房子很貴。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

事實上，李多慧日前才在Threads發文公開新家格局，透露自己非常滿意，並興奮表示未來一定要親手將新家「佈置得漂漂亮亮。」除了分享搬家進度，李多慧也提到一件令她感到好奇的文化差異，她發現在台灣，多數出租房都會附上基本家具與家電，這不僅讓她覺得很新鮮，也讓她感到「什麼都有很方便。」

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