戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《院長爸爸》由《商魂》導演洪子鵬執導，與2007年以《白色巨塔》拿下金鐘獎戲劇節目男主角的戴立忍合作，今（8）日該劇在新店慈濟醫院舉辦開播記者會，這也是生性低調的他時隔多年接受媒體採訪，大方分享拍戲的過程。

▲大愛劇《院長爸爸》由戴立忍主演。（圖／大愛電視）

戴立忍1990年出道至今已有35年，他今（8）日出席大愛劇《院長爸爸》記者會時，透露在拍攝本劇時遇到人生第一個讓他大受打擊的演員。他回憶一年多前拍戲時，有一場跟男童星臨演「養樂多」道別的戲碼，對方當時才6.5歲，卻能說哭就哭，讓他忍不住投入太過情緒，還特地停下跟導演討論。

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▲戴立忍對戲童星「養樂多」，情緒忍不住潰堤。（圖／大愛電視提供）

童星「養樂多」在《院長爸爸》飾演一個即將被領養到寒冷國家的孤兒，一場道別戲中，對著戴立忍邊哭邊說了一句台詞「爸爸，我以後還能看到你嗎」，讓出道35年的戴立忍瞬間潰堤，連後續的台詞都講不好，拍了兩三個take之後，忍不住去問了童星的媽媽是不是在家有訓練過，最終得到肯定的答案。

▲戴立忍對戲童星「養樂多」，情緒忍不住潰堤。（圖／大愛電視提供）

對此，戴立忍回憶「演員生涯首次被打敗」，開玩笑用「被暗算」、「被擊敗」、「跌倒」等字眼自虧，但以大在該名童星「是天生的演員」，後來跟導演討論想要重拍這一場戲份，在時隔了一個月之後，他才調整了自己的演技方式重新拍攝一遍。

▲戴立忍對戲童星「養樂多」，情緒忍不住潰堤。（圖／大愛電視提供）

此外，在《院長爸爸》中飾演戴立忍老婆的莫允雯也回憶這一場戲，笑說戴立忍對戲童星後忍不住潰堤，還開玩笑抱怨「我被他弄了」、「他弄我」，讓戴立忍也直呼「他真的哭得很準」，更意外脫口「哇哩咧」，顯示出影帝的崩潰。

▲大愛劇《院長爸爸》由戴立忍主演。（圖／大愛電視）