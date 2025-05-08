ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭煌奇真的騎機車了...破天荒載她上路！　畫面曝光：下次開飛機

記者蔡琛儀／台北報導

琳誼推出全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，新歌〈帶你去逛街〉邀來金曲歌王蕭煌奇獻聲助陣，有趣的是，MV拍攝的第一顆鏡頭，竟然是「騎機車」，蕭煌奇挑戰騎乘共享機車載著琳誼上路，把騎機車的第一次體驗獻給她，事前劇組把機車固定在機關上，再由汽車在前方引導前進，兩人戴上安全帽用最安全至上的方式完成這個不可能的任務。

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉邀來蕭煌奇合作。（圖／相映音樂提供）

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉MV中給蕭煌奇「騎」車載。（圖／相映音樂提供）

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉邀來蕭煌奇合作。（圖／相映音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

琳誼興奮大喊：「非常酷！」蕭煌奇玩得不亦樂乎，打趣說：「騎車很好玩，解鎖交通工具，下次要挑戰開飛機。」琳誼立刻接話：「那開飛機也要載我！」

新歌歌詞充滿各式美味食物，對於創作概念，蕭煌奇坦言，因為聽聞琳誼是一個吃貨，於是決定來寫跟一首跟吃有關的歌曲，他大方稱讚：「聽妳很多歌都滿好聽。」更獻上祝福：「琳誼是一個非常開朗溫暖的女孩，跟她相處一天真的很開心，從這首歌開始，希望接下來妳有更多好的創作。」

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉邀來蕭煌奇合作。（圖／相映音樂提供）

▲▼琳誼和蕭煌奇在MV中吃了各種美食。（圖／相映音樂提供）

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉邀來蕭煌奇合作。（圖／相映音樂提供）

琳誼則欽佩蕭煌奇非常專業，即便面對錄音當下臨時調整歌詞的狀況，都能快速把歌詞記下在腦海，加上完美的詮釋，比原本設定的時間提早收工，感謝蕭煌奇傳授了許多閩南語歌詞特有的「氣口」與文法、要避免倒音等專業知識，讓她直呼獲益良多，更私下詢問他開嗓的祕方，得到一個特別的方式，推薦可以嘗試吃控肉上面那塊油脂的部位，讓喉嚨更為濕潤。

兩人拍攝MV當天可說是小吃巡迴之旅，走訪了永康街、南機場夜市，從早吃到晚，踩點各式不同小吃店，一整天吃遍了鹹酥雞、手搖飲、滷味、牛軋餅、蔥抓餅、雞排、珍珠奶茶等，連熱愛美食的琳誼都到了極限：「我們現在超級飽！真的吃不下了。」蕭煌奇也笑回：「吃到飽飽飽！真的吃太多了，我們寫這首歌到底是為什麼，為了折磨自己，年輕人還是比較會吃！」

分享給朋友：

追蹤我們：

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

推薦閱讀

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

《棒棒堂》拿鐵爆「婚內曖昧隊員前女友」！分手妹：我是什麼東西

《棒棒堂》拿鐵爆「婚內曖昧隊員前女友」！分手妹：我是什麼東西

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

金主開記者會訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

獨家／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　捲負面風波「球團回應了」

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

琳誼, 蕭煌奇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱
  2. 宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得
  3. 分手妹認「整天都在哭」　控《棒棒堂》拿鐵家暴IG再發聲
  4. 獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候
  5. 獨家／理科太太砸重金「邀2大咖韓星代言」！　證實辦見面會同歡粉絲
  6. 獨家／29萬YouTuber半年「損失7位數」　斜槓舞台劇演員認了不後悔
  7. 老公也是菁英！日本「最美女警長」華麗背景曝　住東京高級大樓
  8. 戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！
  9. Popu Lady驚喜合體！　「5人全員到齊回憶殺」燦笑全被拍
  10. 蕭煌奇真的騎機車了...破天荒載她上路！　畫面曝光：下次開飛機

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366