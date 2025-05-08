蕭煌奇真的騎機車了...破天荒載她上路！　畫面曝光：下次開飛機

記者蔡琛儀／台北報導

琳誼推出全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，新歌〈帶你去逛街〉邀來金曲歌王蕭煌奇獻聲助陣，有趣的是，MV拍攝的第一顆鏡頭，竟然是「騎機車」，蕭煌奇挑戰騎乘共享機車載著琳誼上路，把騎機車的第一次體驗獻給她，事前劇組把機車固定在機關上，再由汽車在前方引導前進，兩人戴上安全帽用最安全至上的方式完成這個不可能的任務。

▲▼琳誼〈帶你去逛街〉MV中給蕭煌奇「騎」車載。（圖／相映音樂提供）

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琳誼興奮大喊：「非常酷！」蕭煌奇玩得不亦樂乎，打趣說：「騎車很好玩，解鎖交通工具，下次要挑戰開飛機。」琳誼立刻接話：「那開飛機也要載我！」

新歌歌詞充滿各式美味食物，對於創作概念，蕭煌奇坦言，因為聽聞琳誼是一個吃貨，於是決定來寫跟一首跟吃有關的歌曲，他大方稱讚：「聽妳很多歌都滿好聽。」更獻上祝福：「琳誼是一個非常開朗溫暖的女孩，跟她相處一天真的很開心，從這首歌開始，希望接下來妳有更多好的創作。」

▲▼琳誼和蕭煌奇在MV中吃了各種美食。（圖／相映音樂提供）

琳誼則欽佩蕭煌奇非常專業，即便面對錄音當下臨時調整歌詞的狀況，都能快速把歌詞記下在腦海，加上完美的詮釋，比原本設定的時間提早收工，感謝蕭煌奇傳授了許多閩南語歌詞特有的「氣口」與文法、要避免倒音等專業知識，讓她直呼獲益良多，更私下詢問他開嗓的祕方，得到一個特別的方式，推薦可以嘗試吃控肉上面那塊油脂的部位，讓喉嚨更為濕潤。

兩人拍攝MV當天可說是小吃巡迴之旅，走訪了永康街、南機場夜市，從早吃到晚，踩點各式不同小吃店，一整天吃遍了鹹酥雞、手搖飲、滷味、牛軋餅、蔥抓餅、雞排、珍珠奶茶等，連熱愛美食的琳誼都到了極限：「我們現在超級飽！真的吃不下了。」蕭煌奇也笑回：「吃到飽飽飽！真的吃太多了，我們寫這首歌到底是為什麼，為了折磨自己，年輕人還是比較會吃！」