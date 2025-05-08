泰版《鬼家人》男神來台辦桌！Billkin吃紅蟳米糕停不了　PP拉手勸阻：好了

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope），雙男主Billkin與PP Krit（PP）、監製班莊、導演查揚諾來台展開4天3夜宣傳，8日記者會上更是直接吃起「喜宴辦桌菜」，吃貨Billkin對紅蟳米糕愛不釋口，吃到連PP都拉了拉他的手，示意該停了。

▲泰國頂流BKPP為《冥婚鬧泰大》來台宣傳，（左起）Billkin、PP Krit。（圖／記者黃克翔攝）

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「BKPP」原本就是泰國頂流，Billkin又因為電影《金孫暴富攻略》再圈粉了一波。這回睽違兩年再次來台，也是首度帶著電影作品來台，而回到原IP《鬼家人》的起源地，Billkin說：「超緊張，因為我們四個人都是《鬼家人》的粉絲，非常喜歡這部電影。」

監製班莊是經典泰國鬼片《鬼影》的導演，他在看過台版的《鬼家人》後，腦中就出現了BKPP的臉，因此催生《冥婚鬧泰大》誕生。Billkin說：「覺得太榮幸能參與到這樣的電影，因為自己本來就非常喜歡，也很好奇，電影加入泰國元素後，會是什麼感覺？」

▲《冥婚鬧泰大》（左起）監製班莊、PP Krit、Billkin、導演查揚諾。（圖／記者黃克翔攝）

PP Krit則表示，林柏宏跨坐在許光漢肩膀上的那場戲，是他心中經典的畫面。而當泰版要重現這樣的畫面時，沒想到看似簡單的鏡頭卻非常困難，「我們拍了很多個take，光是浴室戲就拍了接近8小時。」

監製班莊也表示，整個拍攝過程非常好玩，大家就是很舒服的去進行。導演查揚諾則說：「印象最深刻就是地下室最經典那場戲（鬼附身到老大身上），從這版本是從台版就得到的靈感。」而PP曾說自己是「最性感的鬼」，被問到覺得Billkin是怎樣的鬼？PP開玩笑說：「那應該是話很多的鬼，也是很帥的鬼，前提是有化妝的時候啦。」

▲PP Krit曾說自己是「最性感的鬼」。（圖／記者黃克翔攝）

第二次來台的Billkin，笑喊：「什麼美食都很喜歡，珍奶、甜的、鹹的都有興趣，希望每天都有珍奶可以喝。」更對台邊工作人員喊話：「有準備好了嗎？謝謝。」笑翻現場記者。

▲Billkin因電影《金孫暴富攻略》，再度圈粉了一波。（圖／記者黃克翔攝）

台版《鬼家人》的導演程偉豪和監製金百倫，也為四人送上台灣經典喜宴菜，包括：炸湯圓、紅蟳米糕、佛跳牆等，Billkin對紅蟳米糕愛不釋口，狂吃到停不下來，吃到連PP都拉了拉他的手，示意該停了。家中有華人血統的Billkin笑說：「我非常喜歡，感覺像我阿嬷會做的粽子。」

▲Billkin狂吃紅蟳米糕。（圖／記者黃克翔攝）

兩人曾合作泰劇《愛的警報器》、《以你的心詮釋我的愛》，尤其後者紅遍亞洲，讓「BKPP」成為泰國頂流CP。《冥婚鬧泰大》則是兩人相隔4年多後再次以演員身份合作，如今在泰國已經票房破億，PP說：「很謝謝粉絲，給我們很多正面的迴響。」

▲《冥婚鬧泰大》登台記者會，（左起）台版監製金百倫、監製班莊PP Krit、Billkin、導演查揚諾、台版導演程偉豪。（圖／記者黃克翔攝）

電影彩蛋中有一句「大明星是沒有腳毛的」，現場兩人被問到，身為大明星，有腳毛啊？PP笑說：「我有，大概三條。」Billkin說：「我有很多。」而首次演出喜劇的PP，也表示浴室那場戲因為太辛苦，讓他一度覺得「沒那麼想搞笑了」。