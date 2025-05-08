《混沌少年時》一鏡到底英國神劇　青春世代失控的焦慮危機

文／人物誌

Netflix高人氣英國迷你影集《混沌少年時》，全劇共四集，每集約在50分鐘的規格，採用「一鏡到底」的敘事手法，講述青春期的焦慮、徬徨，以及悄無聲息的情況下走向失控。本劇由英國導演Philip Barantini執導，延續先前在《餐廳失控夜》不中斷鏡頭的闡述風格，為觀眾帶來無剪接、與角色共用時間線的親近感，成功獲取大量國際劇迷的關注。

本劇主角「傑米」由Owen Cooper飾演，現年15歲的Owen，首次參加戲劇演出，精湛演出立刻引起矚目，獲得一致好評，更被媒體人盛讚為「最出色的首次出演」。另外，傑米的父親「艾迪」由資深英國演員Stephen Graham飾演，這是Stephen暨《餐廳失控夜》後，再次和《混沌少年時》的導演攜手合作，並參與本片的編劇工作。

▲英國迷你影集《混沌少年時》播出引起討論。（圖／Netflix ，下同）

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厭女文化、同儕霸凌，展示青春期的純粹惡意

《混沌少年時》從警察破門、逮捕13歲的男孩傑米拉開序幕，遭指控殺害同學的傑米，上一秒還在睡夢中，下一秒便倉促地進入調查程序；艾迪看見大批持槍警察闖入家中，又知悉兒子因涉嫌謀殺而遭逮捕，堅信一切都是誤會的艾迪，在看到監視器清楚拍下行兇過程後，從原本的怒不可遏轉為抱頭痛哭，突然對眼前的兒子感到陌生……

本劇首集便揭露案情真相，劇情沒有懸疑與解謎，也沒有高潮起伏的劇情翻轉，而是以冷靜的手法，探討家庭教養、厭女文化、同儕霸凌等沉重議題。其中最令人印象深刻的，莫過於劇中提及「80/20 法則」，該法則意指「80%的女性被20%的男性所吸引」，並將男性區分為優勢「Alpha」與次級「Beta」，充滿瑕疵的觀念成為許多男性奉行的圭臬，也對極易被流行思潮左右的青春期少年，產生有害的影響。

被同儕嘲笑為「非自願單身者」，身陷校園霸凌且難以脫身，並在議論中對長相產生自卑，心思敏感與脆弱的傑米，透過刺刀宣洩遭欺壓的情緒，也展示了難以辯駁的純粹惡意。

導演大秀不中斷長鏡頭技巧，敘述兒女的沉淪往往沒有蛛絲馬跡



《混沌少年時》所使用的一鏡到底，並非是透過剪輯技巧、數位合成所打造，而是實在地使用單鏡頭的長時間拍攝，透過眾多攝影師接力，甚至是銜接空拍機，使畫面的呈現多元且豐富，不因為拍攝手法而侷限導演說故事的方式。不中斷的鏡頭除了炫技外，更能令觀眾隨著角色的腳步、時間，一同感受人物之間的關係，也能凸顯演員的出色演技，強化觀眾的沉浸感。

劇情沒有複雜的推理與翻轉，讓觀眾更能明白導演想講述的，並非是刑案的是非真相，而是從案發後校園同儕、心理師、家庭成員的角度，了解到青少年的逐步沉淪，往往是在人們無法察覺時發生，只要房門一關，進入網路，或是離開家門，至親也難以找到任何蛛絲馬跡，更別說從個人身教對子女的潛移默化，如同劇中的傑米，深受有害的男子氣概及同儕霸凌影響，父親直到案發仍不明白傑米偏差的原因。

令劇迷最感到恐懼的，不是傑米殺害少女的兇殘，而是兒女的轉變，也可能在健全的家庭關係中發生，在新資訊如同惡水猛獸的現代，如何避免已是家家戶戶不得不面對的難題。

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