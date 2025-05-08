金主開記者訴澎恰恰仍欠債7千多萬　乾兒子因他被電擊棒電擊屁滾尿流

記者葉文正／台北報導

澎恰恰欠債2.4億元，今天被以簡博士為主部分金主開記者會控訴，澎恰恰欠債分三大區塊，一部分是親友大概60幾人，一部分是地下錢莊，明面上說是剩4千多萬，實際上應該是不止，應該還有7千多萬元，還爆料澎恰恰的乾兒子因為幫他，還被黑道用電擊棒電擊到屁滾尿流，簡博士說：「他得到六座金鐘，政府難道不應介入，請官股銀行借款讓他還錢嗎？不然就是要把得獎人的社會觀感與紀錄列入得獎考量，否則真的會讓投資人血本無歸。」

▲澎恰恰欠債未還，簡姓金主聯合債權人召開記者會 。（圖／記者林敬旻攝）

簡博士指出，「澎恰恰總共欠六十幾位親朋好友，我也幫他償還一部分，地下錢莊大概30幾位，我個人借給他300多萬，LINE都不讀不回，昨天我老婆收到他的訊息，上寫說聽說妳先生要讓我一刀斃命，我說你自己不好好處理，你要來不來處理你自己決定，多多也有跟我聯繫，多多為了澎恰恰，她私下也說，又幫澎恰恰背到兩百多萬的債，多多在協調澎恰恰的債務，承擔了4千多萬的債權償還的協議。」

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▲澎恰恰債主開記者會，員警在場蒐證。（圖／記者林敬旻攝）

簡博士也說，「多多希望我承接澎恰恰的合約，影視大亨因為澎恰恰的事情，還把我扯下水，多多幫他協商債務，但有些可兌現，有些不能兌現，所以多多想把合約轉給我，多多說她過年前有六、七十萬元台幣收入，要我承接四千多萬債務，絕對不合理，像我太太的事情，他一直沒有處理，我太太不能接受，多多說，澎恰恰無能為力，我跟他廈門金主聯絡，他跳票事情太多，讓我幫不下去。」

▲澎恰恰欠債未還，簡姓金主聯合債權人召開記者會 。（圖／記者林敬旻攝）

簡博士又爆料，有朋友借他22張支票，最後翻臉，碰到事情，都會亂答應，事後不兌現，也不管，詐完一個，再詐一個，應該要連同得獎人的社會觀感與紀錄列入考量，最後讓投資人血本無歸。銀行也不願意幫忙。

陳姓女金主表示，在我們心目中的澎恰恰，是一個非常具有才華的知名演藝人員，他獲得了六座金鐘獎，在台灣無人能出其左右。我們覺得他才華出眾又有知名度，所以不斷支持他，尤其最近才得到第六座金鐘獎，表示國家及演藝各界對他的肯定與認同，所以我們更加對他充滿信心，想要繼續支持幫助他。

但是現在經過不斷的了解測試與實際發生的各種事情，我們金主群很多人都感到相當失望，甚至絕望。因為他的作為讓我們覺得，他的演技實在好到從電視劇裏演到了真實的生活層面，有些人因為他妻離子散；有些人因為他被黑道毆打用電擊棒電擊到屁股尿流：有銀行襄理因他，光環盡失跑去做社區的保全人員；有些人為了他去跟錢莊借錢搞的自己人生陷入了窘境沼澤。很多金主的背後甚至家庭成員都付出了慘痛的代價，這60多位債權人和地下錢莊的30多位債權人，故事之多之精彩，絕對可以寫出一本專書(據說他有要出書.書名預定叫做:一生浪漫)。

金主們表示，澎恰恰為了維護自己，在社會的好名聲而不斷把髒水潑給別人，這種為了成就自己卻一再犧牲別人的作為讓我們週邊的朋友們實在看不下去。連一位宣稱是他經紀人的多多也是很無辜，聽說常被他推出去跟各債權人們協商還款，推託時間甚至也有被忽悠擺爛的。最近還聽說這位多多經紀人也幫澎恰恰私下多背負了兩百多萬的個人債務，實在是可憐值得同情。（以上我所說的這些內容都有相關的證據，絕無虛假）

簡博士指出，所以澎恰恰不是在個人經濟信用上的糟糕破產，在他與各界接觸承諾的各類事，情的過程中也是一再跳票放鴿子，頻率甚高。讓大家實在不曉得該怎麼樣再繼續幫助他。

最後他們表示，我們這些金主朋友們，今天萬般無奈召開這個記者會，想藉此也做出幾點的呼籲：

1. 國家社會認同的金鐘獎在獲獎的資格上應該更加審慎嚴謹，畢竟頂著金鐘獎的光環，在外面是很容易得到信任認同與各種資金挹注投入的。然而衷心希望，未來在獲獎的資格上能考慮到當事人的社會觀感與實際形象評價，宣布破產還能頂著金鐘獎光環到處獲得投資者的青睞與加碼，其實事後造成的傷害可能會更大。

2.經過相當的了解，很多知名藝人生活晚節生活不保，窮困潦倒。有學者研究指出，正規的金融業者對於這些藝人們不肯給予適當的貸款等協助，一味閃避見死不救，只會造成這些藝人們跟地下錢莊等非正規的機構高利息借款止血，結果當然是搞到家破人亡，一些實際的案例媒體界朋友們也都可以去了解。所以建議金融主管機關能夠對於這些有一定才華的知名藝人們施出援手，留一條生路給他們。

3.我們這些金主朋友們將會組成一個債務協商自救會，結合各種力量看如何處理他的這些問題，也希望屆時政府相關部門能給予適當的協助與建議，以免造成更多社會不愉快，不安的事件，浪費了相當社會的各類資源。