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國寶級音樂人開唱「連陳奕迅都來跟她要簽名」：想怎樣寫就怎樣寫

記者蔡琛儀／台北報導

華語樂壇重量級作曲家陳小霞，在今年發行了第四張個人創作專輯《老翅膀》，並在昨（7日）舉辦了睽違14年的專場演出，下週將在高雄巨蛋開唱的金曲歌王陳奕迅更驚喜現身，讓現場觀眾歡呼聲不斷。

▲▼陳小霞音樂會，陳奕迅驚喜現身 。（圖／華研提供）

▲▼陳奕迅驚喜現身陳小霞的音樂會。（圖／華研提供）

▲▼陳小霞音樂會，陳奕迅驚喜現身 。（圖／華研提供）

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陳小霞昨晚邀請她認為這輩子最特別的朋友上台，而這位朋友正是陳奕迅，陳奕迅一上台就給陳小霞一個大大的擁抱，陳小霞笑說：「你忍耐很久了吧！我音都不準。」陳奕迅還當場拿出了《老翅膀》專輯，請陳小霞簽名：「妳想怎樣寫就怎樣寫！」下台時也不忘給陳小霞好幾個超響亮的飛吻，兩人可愛的互動引起全場大笑。

昨晚演唱會一開始，場內首先播放了一段歌曲，接著陳小霞緩緩踏上舞台向大家介紹這是她七歲寫的歌，歌詞甚至完全沒有押韻，她幽默自虧：「從那首歌就知道我不會寫歌詞。」她分享小學時有一天回家，她在家裡的天井望著天上的白雲慢慢移動，那時候她肚子很餓，看著天上的雲就寫了一首歌，「七歲那年我就知道寫歌會讓我忘記飢餓孤單。」直到近期，陳小霞找了她的好搭檔姚若龍重新填詞，才完成了這首新歌〈那個自己〉。

▲▼陳小霞音樂會，陳奕迅驚喜現身 。（圖／華研提供）

▲陳小霞創作金曲無數，是圈內重量級的作曲人 。（圖／華研提供）
 
演出當天正好是陳小霞的生日，但她說自己從來不過生日，因為她覺得生日是「母難日」，並分享了小時候看見媽媽生下弟弟的畫面，令她印象深刻：「我覺得母親生孩子，那個痛苦是沒辦法想像的。」正當大家被她的故事觸動時，陳小霞隨即幽默說道：「但還是要意思意思嘛！我竟然寫過一首歌叫做〈祝我生日快樂〉，那就意思意思唱一下吧！」接著帶來收錄在《大腳姐仔》裡的歌曲〈祝我生日快樂〉。最後她還在現場舉辦了人生第一次的簽名會，陳小霞直呼：「從來沒這麼大陣仗的簽名。」

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