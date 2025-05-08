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53歲陳志朋首度拍短劇！　演「瘋批家主」陸網先給讚：真的很拚

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇（微短劇）在今年發展強勁，吸引觀眾轉向，衝擊到長劇的收視與串流播放量，被陸媒形容「長短之爭」。繼港星李若彤宣布跨界拍短劇，台灣「小虎隊」陳志朋也首度拍短劇，新戲昨日（7）舉行開拍儀式。由於短劇界演員向來知名度不高，在戲劇圈已有長年資歷的演員跨界演出，格外受到矚目。

▲▼陳志朋跨界拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲陳志朋跨界拍短劇。（圖／翻攝自微博）

現年53歲的陳志朋接下全新挑戰拍短劇。他以「小虎隊」出道，憑《還珠格格》走紅華人圈，近年事業重心放在大陸，也投入直播帶貨市場，現在接拍短劇《晚棠初謝》，飾演江州沈家家主「沈修明」，表面溫文儒雅、內心陰暗偏執的「瘋批」型反派角色，「瘋批」是大陸網路流行語，專門形容行事作風瘋狂、長相好看的人。

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陳志朋過去在陸綜《無限超越班》曾挑戰飾演「變態型」角色，當時演出深獲好評。他首度接演短劇，角色設定與他在綜藝節目的扮演角色相似，加上短劇劇情快節奏、反轉多，正中現在觀眾對緊湊劇情的偏好。新劇消息曝光在陸網迴響熱烈，有人形容「為了生活，陳志朋真的很拼，很努力 ​」。也有人表示「拍得好看也會去看，不在乎形式，主要是劇情和演員演技」。

▲▼陳志朋跨界拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲陳志朋短劇演瘋批家主。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳志朋跨界拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲陳志朋參加新劇開機儀式。（圖／翻攝自微博）

短劇今年收視表現格外具競爭力，主要觀眾群集中在中年齡層觀眾，爆紅的短劇觀看流量可高達10億，收視數字已經逼近今年熱播長劇的播放量。大陸當地串流平台也開始投資低成本高收益的短劇市場，不少演員也開始加入拍短劇，來自台灣的演員除了陳志朋，高凌風女兒葛宸羽也接拍多部短劇。

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