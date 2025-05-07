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Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消　曝反轉過程：峰迴路轉

記者蔡宜芳／綜合報導

印度與巴基斯坦在6日發生衝突，導致空中交通大亂。而女星謝依霖（Hold住姐）原定飛到英國旅行，也因而受到影響。她7日在社群分享整個旅行的反轉過程，無奈苦笑說：「人生最峰迴路轉的旅程。」

▲▼Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉。（圖／翻攝自Facebook／LINLIN）

▲謝依霖原定出發去英國倫敦旅遊。（圖／翻攝自Facebook／LINLIN）

謝依霖透露，原本計劃前往倫敦的旅程，從出發前就充滿挑戰，先是遇上地震和大雨，但幸好一路平安抵達機場。抵達後，她因時間充裕，特地買了人生中第一次的旅遊平安險，沒想到，到了機場才發現自己沒買到機票，「結果竟然順利買到比當初只貴1000元的機票。」

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然而，旅程的波折並未結束，謝依霖在起飛前，突然收到班機因印巴戰爭取消的通知，「旅程全部取消，旅平險可以全理賠，心情複雜到演不出來。」

▲▼Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖好不容易處理好機票，卻又遇班機取消。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

面對突如其來的變故，謝依霖只好迅速更改旅程計畫，「用原本自己安排好的行程背面寫，略有一股心酸感。」她也幽默表示：「趕快去查旅平險理賠的金額，看可不可以壓一下那個酸味。」並認為平安就是福，「一切都是最好的安排。」

▲▼Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖第一次買旅平險就派上用場。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

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謝依霖, 印度, 巴基斯坦, Hold住姐, 印巴戰爭

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