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整輛救護車搬到舞台！《火神的眼淚》音樂劇「超狂卡司」逼哭觀眾

記者黃庠棻／台北報導

故事工廠、瘋戲樂工作室《火神的眼淚》音樂劇自首演以來感動無數觀眾，不只因其真實呈現消防員的生命歷程，更因楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲與是元介等演員們傾注情感的演唱、用生命演出的表現。

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

每位觀眾看完《火神的眼淚》後，都是紅了眼眶地離場，讓該劇口碑狂洗版臉書跟Threads，網友直指從沒那麼好哭的音樂劇，再加上劇團將雲梯車、救護車與吊掛直升機等實景搬上舞台，讓劇迷看得是深入其境，成網友力推的年度必看神音樂劇。

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▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》把整台救護車搬上舞台。（圖／故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇改編自公視話題影集《火神的眼淚》，由兩團藝術總監黃致凱負責改編、執導及作詞，金馬獎常客王希文擔任音樂執導與作曲，陣容集結楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員。

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

談到演出最有共鳴的一首歌，羅美玲眼眶含淚，坦言是自己為飾演她兒子的楊大正獻唱的〈這一天〉，演唱時的情緒悲傷，常讓她在排練時崩潰大哭，坦言「那是一首關於放手與理解的歌，是母親一生的練習題，我們都是在茫然與未知中學習與成長。」

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

戲外，羅美玲感謝家人的支持，就讀小三的兒子來看演出，甚至哭得比她還慘，說道「這齣戲是最棒的生命教育。」她也感謝在陷入劇情悲傷之際，戲外有陽光的老公與婆婆在家幫忙照顧三個小孩「因為有他們，我才有動力。他們是我的陽光，讓我能和角色的悲傷共處。」她也提起，兒子就讀學校防災教育落實的很好「每次我燉湯開小火，會提醒我『不能』離開瓦斯爐。」

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇特別的是，還改編了大眾從小耳熟能詳的歌曲〈當我們同在一起〉，楊大正與方宥心直呼超有共鳴，演出時台下許多觀眾也因這首歌想起與家人、好友、兄弟閨蜜等團聚時刻而落淚，也有不少觀眾指出楊大正與方宥心等人詮釋的同安分隊互動很爆笑逗趣。

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

楊大正感性說「團結一心的情誼與找到人生意義的那一刻，都是我生命中曾深刻經歷的情感。那種全新的自己誕生的感覺，像是一次重生，充滿力量。」方宥心則因這首歌想起所有為這齣戲努力的日子「和一群演員共患難、嬉笑怒罵，只為了把這部音樂劇好好地呈現給觀眾。」

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

而音樂劇中飾演謝科長的是元介則將自己最深的感動留給〈初衷〉一曲「生活中太多體制與現實讓人容易迷失。這首歌提醒我不能忘記最初的熱忱與選擇。」王為則對〈S.O.P.〉這首歌感同身受，他說「以前工作中，我就是那個常常打破S.O.P.的人，當下我思考的往往是把客人或是客戶先照顧好，但真的有解決問題嗎？對跟錯？好難，每個人有不同的評斷！」

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇全台巡演熱烈展開，《火神的眼淚》下一場將於5月24日高雄衛武營登場，並於6月14日在桃園、6月21日在台南、6月28日在台中等地演出，購票請洽TixFun。

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇開演後，獲得許多觀眾好評。（圖／故事工廠提供）

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