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金賽綸證人被砍照「爆是圖庫抓的」！　YTR李鎮浩提3點反擊：音檔是AI造假

記者田暐瑋／綜合報導

金賽綸家屬7日召開記者會指控金秀賢在金賽綸國二時強迫發生性關係，且證人遭到殺手追殺，點名過去曾多次攻擊金賽綸的YTR李鎮浩及金秀賢方高層，願意支付40億韓幣封口費。對此，李鎮浩稍早也同地點召開反駁記者會提出3疑點，稱金賽綸音檔是AI變造，證人更是職業詐欺犯。

▲李鎮浩被禁止3個月內不得再發布金賽綸、遺屬相關內容。（圖／翻攝自橫豎研究所YT）

▲李鎮浩曾多次發布金賽綸相關嘲諷內容。（圖／翻攝自橫豎研究所YT）

YTR李鎮浩在「橫豎研究所」代表金世義開完記者會後，在同地點再開記者會反擊，稱持有金賽綸音檔的證人是職業詐欺犯，常透過電話騙取錢財，「經過確認後發現，這位紐澤西騙子不僅使用假名凱文，還經常更換職業進行詐騙行為。」

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李鎮浩表示，在橫豎研究所召開記者會前，早一步取得對方爆料內容，並做了相關解析，稱金賽綸家屬公開的相關錄音檔是利用AI技術造假，「根據分析結果，這是通過AI生成的聲音，並由第三方『紐澤西騙子』添加了自己的聲音和噪音後製作完成的。」他還補充道：「該檔案並非今年1月錄製，而是4月之後才製作完成的。」

▲▼金賽綸家屬記者會控金秀賢。（圖／翻攝自YouTube）

▲金賽綸家屬記者會控金秀賢。（圖／翻攝自YouTube）

橫豎研究所今年3月公開金秀賢與金賽倫的KakaoTalk訊息，李鎮浩也提出了造假疑點，並直指金世義提供的證人被刺照片是網路照片：「這是可以在Google輕鬆搜尋到的資料，分別是4年前和10年前的照片。」事實上，在證人受傷照片公開後，部分韓網友發現，在圖片網站iStock上搜索「切割刀傷口」時，可以找到一張由「muratseyit」用戶於2008年8月25日上傳的縫合傷口照片，進行比較後發現，傷口的縫合痕跡及右上方毛髮糾結的位置等多處細節高度相似，因而引發質疑。

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