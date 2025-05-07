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Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節

記者陳芊秀／綜合報導

藝人Makiyo近日在薔薔主持的Podcast節目《薔薔栗膠》中，再度談及過去的「醉毆計程車司機」事件。她提到司機當時「沒有昏迷還出國玩」，此言論引發司機家屬不滿，已委託律師準備提告，同時也在網路上掀起熱議。而她7日發文回應，呼籲網友仔細看判決書內容。

▲▼薔薔（左）、Makiyo（右）（圖／翻攝臉書／林嘉凌 薔薔Maze／Makiyo new 川島茉樹代）

▲Makiyo發文。（圖／翻攝臉書／林嘉凌 薔薔Maze／Makiyo new 川島茉樹代）

針對司機家屬發出律師聲明稱丈夫昏迷指數3，Makiyo表示：「確實沒有昏迷，我們也有相關的病歷紀錄。」至於提到司機出國的原因，Makiyo解釋：「出國去玩是我們和解前兩天聯繫時，他們說人不在，明天才會回來，這是在拜訪他們家時得知的。」

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此外，Makiyo今日清晨在臉書上發文澄清，強調「打人不對、說謊不對」，並附上判決書作為證據，質疑部分網友「看不懂中文嗎？」她又PO出另一篇文章連結，進一步表示：「這篇講述的更詳細，事發經過，看完超氣，司機不是老實人，大家都被騙了。」

司機林男的妻子於4月30日曾透過律師發4點聲明，向對方提出警告，其中澄清林男沒有護照，也沒有台胞證，「終其一生沒有踏出台灣」，根本沒有出過國，這個都能去外交部查，全部都知道，而且這件事情都發生10幾年了，林男已經死了7年，當時林男有沒有昏迷？北醫的醫療紀錄都有，Makiyo現在說這個有什麼意思？她已經委請周武榮律師追訴Makiyo侮辱死者跟加重毀謗等罪。

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