快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」

記者陳芊秀／綜合報導
日本女星永野芽郁被爆與已婚男星田中圭不倫戀，同時還與韓星金武俊關係親密，3人否認緋聞，她與田中圭向大眾道歉行為輕率，但是堅持否認婚外情。然而7日兩人再度被爆親密照，LINE情話「圭的天使只有我」曝光。
▲永野芽郁、田中圭LINE情話遭曝光。（圖／翻攝自X）
據《週刊文春》報導，一位聲稱與田中圭相識人爆料他與永野芽郁的LINE對話，指田中圭1月底起與永野芽郁半同居，經常待在女方家中，他向女方傳訊息「如果芽郁沒差的話，我覺得在妳家吃比較輕鬆。笑／我超喜歡去芽郁家。／還可以抱在一起。笑」，而永野芽郁回「那就在家裡吃吧」、「我今天也很睏」。田中圭再傳「好耶」「妳真的好可愛，芽郁」，接著雙方確認有女方家車庫鑰匙，車子已開到女方家停車場。
隔天一早，永野芽郁出門工作，中午過後傳訊給還在睡的田中圭「我們是不是太兩情相悅了」，兩人相約吃晚飯。田中圭表示在她家睡得很好，她回答「是吧？我們家的床超適合你的對吧？笑」，而田中圭傳訊「是因為和妳很合啦」、「有妳的味道」。她3月再傳情話「一直都好喜歡你啊！我們是不是太相愛了」，結果對方熱情回應「真的是這樣」、「（交往開始以來）7個月，雖然才過這些日子，每天都太濃烈了」、「想念」、「我一～～～～直都好喜歡妳啊」。
邁入4月，永野芽郁、田中圭感情才開始出現變化，她決定要與男方保持距離。並傳LINE說「我們已經分開了」，但是兩人見不到面感情反而更加火熱，田中圭傳訊「昨天我還穿著跟芽郁一樣的毛絨絨（居家服）在背台詞。我自己都覺得，真的有點瘋」，並形容兩人就像牛郎與織女。永野芽郁回訊「我有點難過，就把衣服洗了收起來了」、「把圭先生的衣服也一起收起來了」。兩人分開數日又相約見面，傳訊息時，她告訴田中圭「圭的天使只有我一個哦」。
甚至在過夜後被週刊文春記者追訪後，田中圭焦急聯繫永野芽郁的對話也遭曝光。他傳訊「就說是經常一起喝酒的朋友，就這樣，草草帶過也行啦。硬拗一下」。兩人開始對在一起的行程，永野芽郁憂心傳訊「糟了啊，三月我們幾乎每天都在一起耶」。而他考慮要不要承認兩人關係，是不是要對公司說謊，永野芽郁回「我現在已經在說謊了」。
有關雙方LINE對話，永野芽郁所屬經紀公司回應：「經本人確認，對方表示並未發送過該類訊息。田中圭先生是演藝圈的前輩之一，雙方並無交往等事實存在。」田中圭的經紀公司也否認道「我們已向田中圭確認過，完全沒有像這樣的對話，公司相信田中圭說的話」。
相關人士表示，雙方經紀公司都有無法承認不倫的苦衷。若現在承認了，將不僅對電視劇和舞台劇造成影響，連帶也會波及到廣告代言。因為會給合作演員帶來麻煩，最終只能選擇相信當事人的說詞。特別在聲明中刻意寫上「已向本人確認」。
永野芽郁が自称友人の田中圭に送っていたLINEがこちら????️????— Masa (@masanews3) May 7, 2025
私は次の恋に進むつもりもない
だってこんなにあなたを好きなのにどうしろと？だもん
でも離れたんだからいつまでもあなたを男性として好きってしててもよくないな、とは思うよ
友達に送るLINEちゃうやろwww???????? pic.twitter.com/9uaUsFboHD
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