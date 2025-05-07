ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被爆與已婚男星田中圭不倫戀，同時還與韓星金武俊關係親密，3人否認緋聞，她與田中圭向大眾道歉行為輕率，但是堅持否認婚外情。然而7日兩人再度被爆親密照，LINE情話「圭的天使只有我」曝光。

▲▼永野芽郁、田中圭LINE情話遭曝光。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁、田中圭LINE情話遭曝光。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，一位聲稱與田中圭相識人爆料他與永野芽郁的LINE對話，指田中圭1月底起與永野芽郁半同居，經常待在女方家中，他向女方傳訊息「如果芽郁沒差的話，我覺得在妳家吃比較輕鬆。笑／我超喜歡去芽郁家。／還可以抱在一起。笑」，而永野芽郁回「那就在家裡吃吧」、「我今天也很睏」。田中圭再傳「好耶」「妳真的好可愛，芽郁」，接著雙方確認有女方家車庫鑰匙，車子已開到女方家停車場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天一早，永野芽郁出門工作，中午過後傳訊給還在睡的田中圭「我們是不是太兩情相悅了」，兩人相約吃晚飯。田中圭表示在她家睡得很好，她回答「是吧？我們家的床超適合你的對吧？笑」，而田中圭傳訊「是因為和妳很合啦」、「有妳的味道」。她3月再傳情話「一直都好喜歡你啊！我們是不是太相愛了」，結果對方熱情回應「真的是這樣」、「（交往開始以來）7個月，雖然才過這些日子，每天都太濃烈了」、「想念」、「我一～～～～直都好喜歡妳啊」。

邁入4月，永野芽郁、田中圭感情才開始出現變化，她決定要與男方保持距離。並傳LINE說「我們已經分開了」，但是兩人見不到面感情反而更加火熱，田中圭傳訊「昨天我還穿著跟芽郁一樣的毛絨絨（居家服）在背台詞。我自己都覺得，真的有點瘋」，並形容兩人就像牛郎與織女。永野芽郁回訊「我有點難過，就把衣服洗了收起來了」、「把圭先生的衣服也一起收起來了」。兩人分開數日又相約見面，傳訊息時，她告訴田中圭「圭的天使只有我一個哦」。

甚至在過夜後被週刊文春記者追訪後，田中圭焦急聯繫永野芽郁的對話也遭曝光。他傳訊「就說是經常一起喝酒的朋友，就這樣，草草帶過也行啦。硬拗一下」。兩人開始對在一起的行程，永野芽郁憂心傳訊「糟了啊，三月我們幾乎每天都在一起耶」。而他考慮要不要承認兩人關係，是不是要對公司說謊，永野芽郁回「我現在已經在說謊了」。

有關雙方LINE對話，永野芽郁所屬經紀公司回應：「經本人確認，對方表示並未發送過該類訊息。田中圭先生是演藝圈的前輩之一，雙方並無交往等事實存在。」田中圭的經紀公司也否認道「我們已向田中圭確認過，完全沒有像這樣的對話，公司相信田中圭說的話」。

相關人士表示，雙方經紀公司都有無法承認不倫的苦衷。若現在承認了，將不僅對電視劇和舞台劇造成影響，連帶也會波及到廣告代言。因為會給合作演員帶來麻煩，最終只能選擇相信當事人的說詞。特別在聲明中刻意寫上「已向本人確認」。

分享給朋友：

追蹤我們：

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

推薦閱讀

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

快訊／44歲陸歌手苟偉突離世！幾天前才直播唱歌…與張杰創作夯曲

快訊／44歲陸歌手苟偉突離世！幾天前才直播唱歌…與張杰創作夯曲

林俊傑衰遭網友點名「控他介入感情」　經紀公司深夜緊急回應了！

林俊傑衰遭網友點名「控他介入感情」　經紀公司深夜緊急回應了！

元元破尺度解開襯衫炸上圍　「深V直逼肚臍」被拍超兇事業線

元元破尺度解開襯衫炸上圍　「深V直逼肚臍」被拍超兇事業線

楊丞琳：不愛妳的人已不重要！　搬媽媽19字金句吐心聲

楊丞琳：不愛妳的人已不重要！　搬媽媽19字金句吐心聲

快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」

快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

快訊／44歲陸歌手苟偉突離世！幾天前才直播唱歌…與張杰創作夯曲

林俊傑衰遭網友點名「控他介入感情」　經紀公司深夜緊急回應了！

元元破尺度解開襯衫炸上圍　「深V直逼肚臍」被拍超兇事業線

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永野芽郁, 田中圭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節
  2. 李珠珢爆強佔C位？網翻出「球場飯拍片」打臉　善良1舉動網讚爆
  3. 快訊／金秀賢方反擊了！　對金賽綸家屬開記者會「深表憂慮」
  4. Lisa內褲印「人臉圖案」掀爭議！　網放大近看…疑是民權運動之母
  5. 快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」
  6. 林芯儀健身3度送急診！「增肌吞食胃痙攣」1週練9次　8個月天天都哭
  7. KID模仿網美「泡花瓣浴缸」蹭流量！成果照「怎麼怪怪的」網笑炸
  8. 小優「轉型當直播主」新造型出爐！　遭解約3個月近況曝光
  9. 快訊／金賽綸家屬今13點再開記者會！　「揭露金秀賢的重大犯罪」
  10. 慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366