快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！半同居赤裸告白「有妳的味道」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被爆與已婚男星田中圭不倫戀，同時還與韓星金武俊關係親密，3人否認緋聞，她與田中圭向大眾道歉行為輕率，但是堅持否認婚外情。然而7日兩人再度被爆親密照，LINE情話「圭的天使只有我」曝光。

▲永野芽郁、田中圭LINE情話遭曝光。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，一位聲稱與田中圭相識人爆料他與永野芽郁的LINE對話，指田中圭1月底起與永野芽郁半同居，經常待在女方家中，他向女方傳訊息「如果芽郁沒差的話，我覺得在妳家吃比較輕鬆。笑／我超喜歡去芽郁家。／還可以抱在一起。笑」，而永野芽郁回「那就在家裡吃吧」、「我今天也很睏」。田中圭再傳「好耶」「妳真的好可愛，芽郁」，接著雙方確認有女方家車庫鑰匙，車子已開到女方家停車場。

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隔天一早，永野芽郁出門工作，中午過後傳訊給還在睡的田中圭「我們是不是太兩情相悅了」，兩人相約吃晚飯。田中圭表示在她家睡得很好，她回答「是吧？我們家的床超適合你的對吧？笑」，而田中圭傳訊「是因為和妳很合啦」、「有妳的味道」。她3月再傳情話「一直都好喜歡你啊！我們是不是太相愛了」，結果對方熱情回應「真的是這樣」、「（交往開始以來）7個月，雖然才過這些日子，每天都太濃烈了」、「想念」、「我一～～～～直都好喜歡妳啊」。

邁入4月，永野芽郁、田中圭感情才開始出現變化，她決定要與男方保持距離。並傳LINE說「我們已經分開了」，但是兩人見不到面感情反而更加火熱，田中圭傳訊「昨天我還穿著跟芽郁一樣的毛絨絨（居家服）在背台詞。我自己都覺得，真的有點瘋」，並形容兩人就像牛郎與織女。永野芽郁回訊「我有點難過，就把衣服洗了收起來了」、「把圭先生的衣服也一起收起來了」。兩人分開數日又相約見面，傳訊息時，她告訴田中圭「圭的天使只有我一個哦」。

甚至在過夜後被週刊文春記者追訪後，田中圭焦急聯繫永野芽郁的對話也遭曝光。他傳訊「就說是經常一起喝酒的朋友，就這樣，草草帶過也行啦。硬拗一下」。兩人開始對在一起的行程，永野芽郁憂心傳訊「糟了啊，三月我們幾乎每天都在一起耶」。而他考慮要不要承認兩人關係，是不是要對公司說謊，永野芽郁回「我現在已經在說謊了」。

有關雙方LINE對話，永野芽郁所屬經紀公司回應：「經本人確認，對方表示並未發送過該類訊息。田中圭先生是演藝圈的前輩之一，雙方並無交往等事實存在。」田中圭的經紀公司也否認道「我們已向田中圭確認過，完全沒有像這樣的對話，公司相信田中圭說的話」。

相關人士表示，雙方經紀公司都有無法承認不倫的苦衷。若現在承認了，將不僅對電視劇和舞台劇造成影響，連帶也會波及到廣告代言。因為會給合作演員帶來麻煩，最終只能選擇相信當事人的說詞。特別在聲明中刻意寫上「已向本人確認」。