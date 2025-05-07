KID模仿網美「泡花瓣浴缸」蹭流量！成果照「怎麼怪怪的」網笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林柏昇（KID）近日發文，想模仿網路上流行的「花瓣浴」照片，試圖蹭流量卻意外失敗。不過他曬出照片，卻覺得「怎麼怪怪的啦！」網友更笑虧「是什麼新的火鍋湯底嗎？」

▲林柏昇（KID）泡花瓣浴曬照。（圖／翻攝自Threads）

KID寫道：「我剛剛想說常常在網路上看到很多女生泡在花朵的浴缸裡面流量都很高，既然有素材可以拍，那我就拿個360來拍一下，看看能不能蹭一下流量，結果拍起來怎麼怪怪的啦！怎麼那麼莊嚴啦！誒不行啦！我還是乖乖拍我的野人風格照片好了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，KID泡在滿是花瓣的浴缸裡，周圍是豪華的浴室環境，畫面採用俯拍角度，呈現出整體空間的對稱感與浴缸的中心位置。雖然畫面構圖精緻，但KID的表情和氛圍卻顯得幽默而不協調，與他描述的「莊嚴感」形成有趣對比。本人也留言自嘲「有人說我像酸菜魚」。

網友輪番留言「請問這是什麼儀式？準備下鍋爆炒了嗎？」、「應該不會招惹一群蜜蜂把你蟄滿頭包吧」、「高端的食材，往往只需要樸素的烹飪方」、「現在的儀式是進行到瞻仰遺容嗎」、「很舒服的感覺，泡的好安詳（？）」、「這角度就一堆辣椒跟辣椒籽」、「喂喂～～人不對啦」、「乍看真的以為放了辣椒」。