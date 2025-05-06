還記得《偶像練習生》林超澤？　當過帶貨主播…苦熬7年圓夢痛哭

記者劉宜庭／綜合報導

28歲男星林超澤6日透過社群平台發表全新單曲《BUCIKA (站起来)》，並一口氣回顧過去幾年努力不懈追夢的心路歷程。他坦言，為了實現音樂與舞蹈夢想，不惜身兼多職，做過帶貨主播、自媒體博主、主持人，一路走來雖不易，卻從未放棄初心。

▲林超澤7年前在《偶像練習生》最終名次為19名。（圖／翻攝自林超澤微博）

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林超澤表示，歌曲《BUCIKA》的創作靈感，來自他對於堅持與蛻變的感悟，「還記得這首歌的拍攝日收工回家的路上，看著車窗外沉思了許久，想想一路走來的這幾年，為了想要做的音樂和舞蹈，經歷了很多。」

▲林超澤從沒放棄音樂夢。（圖／翻攝自林超澤微博）

期間，林超澤做過帶貨主播、自媒體博主和主持人，但內心依舊沒忘初心，「始終沒有放棄要認真做音樂和舞蹈這件事」。回到家後，他情緒依然激動，久久不能平復，「自己悶頭大哭，但我知道那個淚水是幸福的，因為我做了自己最想做的事情 。」

林超澤自2018年參加選秀節目《偶像練習生》打開知名度，隨後以男團TANGRAM成員身分出道。2019年發行個人單曲《BREAK IT》展現音樂實力。雖然團體活動後續不如預期，他依舊堅持在演藝圈耕耘，近年轉戰直播、主持、自媒體領域，展現多元面向，他表示：「也謝謝這些身份讓我成為更全面的自己。」