劉德華突然告白「我喜歡你」　劉以豪瞬間臉紅笑場

記者許逸群／台北報導

由天王劉德華和林小強監製，《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，劉德華與歐豪領銜主演的金融犯罪鉅製《獵金·遊戲》，演出陣容包含倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等相當強大。劉以豪笑說，和劉德華一起演戲很像一場夢，有一股很奇妙的感受！

▲劉以豪在電影中飾演關鍵的角色。（圖／華映娛樂提供）

劉以豪在電影中飾演關鍵角色，因他父親經營的公司計畫上市，卻在股市暗盤操作下成為犧牲品，父親更大受刺激過世，讓他決定不計代價也要讓公司起死回生，而和股市資深老手劉德華及同學歐豪合作，展開一場分秒必爭的激烈商戰！

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劉以豪在片中和資深實力派演員張晨光合作演出父子檔，他回憶曾經看過前輩很多作品，在等戲時間兩人也常聊天，培養演出父子的默契，「我們會東南聊到西北，生活、作品、人生都可以聊，和晨光大哥聊天很開心。」

除了張晨光之外，劉以豪也和天王劉德華有多場對手戲，他說：「華仔哥就是大家心中的巨星，超級偶像，也是我媽媽的偶像，和他一起拍戲真的很像一場夢，我還幫媽媽拿到了簽名，完成媽媽的夢想。」他覺得劉德華非常親切，沒有距離感。

片中劉德華協助劉以豪為家族事業翻盤復仇，一場要他選擇復仇手段的戲。劉德華聽到他的決定後，肯定地笑說「我喜歡你」。突然被偶像告白，讓原本一臉嚴肅、眼神超殺的劉以豪竟一陣害羞，忍不住笑場破功，讓他笑說：「華仔哥的魅力真的太強大了。」

▲金融犯罪電影《獵金·遊戲》卡司強大。（圖／華映娛樂提供）

還有一場讓劉以豪覺得頗為困難戲是看起來帥氣十足的從跑車中下車的畫面，他透露在拍攝時，因為跑車內的空間很狹小，身高180公分的他必需戴上安全帽坐進去，更要被左右兩邊的安全帶綁住，幾乎沒有活動的空間，加上車頂也壓了下來，讓他覺得有一股幽閉空間恐懼症快要發作之感！