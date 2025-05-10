小孟老師／5月10日星座運勢　魔羯甜蜜戀愛又發財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：助力多人氣旺

感情：學會忍讓包容

財運：洽談合作生財

水瓶幸運色：玉米絲色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

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雙子座

工作：業績逐漸提升

感情：曖昧者頻放電

財運：發現許多商機

雙子幸運色：土耳其藍色

貴人：牡羊

小人：處女

天秤座

工作：完成任務項目

感情：新朋友好人緣

財運：工作獎金提高

天秤幸運色：深粉紅色

貴人：金牛

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：與人溝通良好

感情：兩人甜美相愛

財運：幸運經商發財

魔羯幸運色：檸檬綢色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

金牛座



工作：職場表現良好

感情：成為最好朋友

財運：理性控管支出

金牛幸運色：青藍色

貴人：天秤

小人：獅子

處女座

工作：不斷嘗試改變

感情：向外拓展交友

財運：偏財進帳開心

處女幸運色：沙棕色

貴人：射手

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：做好事有貴人

感情：情商高善溝通

財運：財務規劃得宜

巨蟹幸運色：黃綠色

貴人：獅子

小人：水瓶

天蠍座

工作：熱心投入發展

感情：異性緣超級好

財運：花小錢大享樂

天蠍幸運色：杏仁白色

貴人：天蠍

小人：魔羯

雙魚座

工作：工作愉快順利

感情：主動接近異性

財運：智慧帶來財運

雙魚幸運色：草坪綠色

貴人：雙子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：事業披荊斬棘

感情：好姻緣來靠近

財運：輕鬆賺錢偏財

牡羊幸運色：蕃木瓜色

貴人：魔羯

小人：天蠍

獅子座

工作：勇於創新事業

感情：關注對方需要

財運：意外財源收入

獅子幸運色：純橙色

貴人：雙魚

小人：天秤

射手座

工作：參與有趣活動

感情：學會忍讓包容

財運：投資穩健成長

射手幸運色：暗卡其色

貴人：處女

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。