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汪小菲老婆戰小王叫床太吵？「張蘭護航媳婦又翻車」　前夫開戰逼道歉

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲和台灣老婆Mandy（馬筱梅）2024年登記結婚，即將舉辦婚宴，婚禮前夕卻因女方的過往婚姻糾紛掀起熱議。前夫Robert爆料稱馬筱梅在婚姻存續期間多次帶不同男性回家，因叫床聲過大遭鄰居檢舉，婆婆張蘭轉發律師文章要替媳婦討公道，卻反被Robert批評造謠，並要求律師與張蘭公開道歉。

馬筱梅先前提告某網友妨害名譽一案被不起訴，前夫Robert加入戰局，稱遭提告的網友是蔡姓女友人，曬出過去的對話紀錄及鄰居投訴文件，稱馬筱梅在結婚期間，趁他出國多次帶不同男性回家，還因叫床聲過大遭鄰居檢舉，此事引發網路熱議，「馬筱梅出軌」一詞更一度登上微博熱搜，面對Robert的質問，馬筱梅僅以「請不要逼死我」回應。

▲大S過世後，馬筱梅扛起照顧汪小菲家人責任。（圖／翻攝自汪小菲、Mandy曼蒂小紅書）

▲大S過世後，馬筱梅扛起照顧汪小菲家人責任。（圖／翻攝自汪小菲、Mandy曼蒂小紅書）

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針對馬筱梅的爭議，婆婆張蘭在微博轉發了一篇律師文章，內容指稱「馬筱梅提告多達13件案件，且已進入法院受理階段」。然而，Robert隨即批評張蘭造謠，指出張蘭轉發的提告清單並不完整，與馬筱梅相關的案件僅有妨害名譽一案，且已不起訴處分。「你身為律師，還有造謠的人，應該出來道歉，然後封號，不應該在亂造成社會負面影響，在胡亂猖狂黑寫作，傷害別人，影響社會環境。」

此外，Robert也曝光了檢察官對蔡女不起訴的理由，蔡女在Dcard上發表的內容已合理查證，且涉及公共利益，不構成妨害名譽罪，他更氣嗆張蘭：「我不是什麼人，但我追求事實真理，公平公正。嚴正嚴肅的對待自己說的話，做的事情。你要是看不懂，我貼給你，附屬證據。讓你好重新寫。」

▲馬筱梅前夫開戰張蘭。（圖／翻攝自馬筱梅前夫微博）

▲馬筱梅前夫開戰張蘭。（圖／翻攝自馬筱梅前夫微博）

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汪小菲, Mandy, 馬筱梅, 張蘭

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