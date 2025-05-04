鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲和台灣老婆Mandy（馬筱梅）2024年登記結婚，不時會公開放閃，有傳聞指出小倆口即將在這個月辦婚禮，不料近來前夫鄭揚融卻突然爆料稱自己遭恐嚇、抹黑家暴等，為此曝光了一系列證據，聲稱Mandy婚內出軌，還把小王帶回家，叫床聲大到鄰居都出面作證，其中還包含Mandy被抓到時的反應，情緒有些失控地喊話「不要逼死我」。

▲Mandy遭控婚內出軌，衝上微博熱搜。（圖／翻攝自馬筱梅IG）

其中一張對話截圖可以看到，鄭揚融透過LINE曬出管理員傳給自己的訊息，訊息中稱「畢竟我們算認識，有見識我還是需要告知你，我忍到離職才敢說」，並指Mandy經常帶男人回家，且互動相當親密，在家裡的打炮、叫床聲之大，讓同一層的住戶不堪其擾，不斷地投訴，見到訊息截圖，疑似是Mandy的女子並未否認，僅回應「拜託請不要逼死我」，甚至反過來質問「你想要什麼？你們這些人到底想要什麼？」、「我死了你們是不是就開心了？」

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▲鄭揚融發出先前與Mandy的對話。（圖／翻攝自鄭揚融微博）

另一方面，由於鄭揚融爆料在4月底就陸續釋出，卻遲遲沒有引起熱度，直到汪小菲前女友張穎穎發文「真是天道好輪迴，蒼天饒過誰啊。」才衝上了熱搜，隨後她於4日再度發聲「前幾天你們上不去熱搜，我發幾句話就上熱搜？又拿我擋箭？」此話一出，被部分網友猜測Mandy、汪小菲壓下了消息。