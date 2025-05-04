《機醫》CP成真！翊純手機秀「雋婠❤️」＋婚戒放閃　安治弘也升職了

記者劉宛欣／綜合報導

《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》由高允貞主演，延續前作的療癒風格，故事重點放在刻劃住院醫師們的成長，受到不少觀眾喜愛。另一方面，前作中的角色們也陸續登場，演員紛紛回鍋義氣力挺，讓老粉們每周追劇都期待著驚喜，最新播出的第7集中，李翊純（郭善英飾演）、安治弘（金准韓飾演）陸續現身，引起了關注。

▲郭善英、金准韓客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

在3日播出的《機智住院醫生生活》第7集中，李翊純因為身體不適，穿著軍服現身鐘路律帝醫院接受檢查，不料，卻因為實習醫師不慎將她與同名的癌症患者搞混，導致一場騷動。看到好友虛驚一場的安治弘也罕見有些不悅地指責：「確認患者身分是基本中的基本，不是嗎？」在此過程中，最引人矚目的便是李翊純戴在無名指上的戒指。

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▲李翊純手上也戴著婚戒。（圖／翻攝自NETFLIX）

此前，在第4集中特別出演的金雋婠（鄭敬淏飾演）也佩戴了相同的戒指，當時並未揭曉另一半身分，已讓劇迷們興奮不已，對此，鄭敬淏於上月登上網路節目時表示：「申沅昊導演與李祐汀作家真是讓人害怕的人物，讓人好奇兩人是否結婚，與誰結婚。」並補充道：「我想我應該是和翊純結婚了？」似乎在客串當時也不確定角色後續的發展。

▲來電顯示畫面透露了兩人後續。（圖／翻攝自NETFLIX）

然而第7集中，終於揭曉了劇迷們心心念念的答案，李翊純不只戴著戒指，還在醫院裡接到了來自金雋婠的電話，來電顯示中可以看到暱稱為「雋婠」以及愛心符號，兩人確實已修成正果，另一方面，在前作中是首席住院醫師的安治弘，經過數年的歷練，如今也已經成為鐘路律帝醫院的神經外科教授，勾起許多劇迷的回憶。

▲安治弘成為神經外科教授。（圖／翻攝自NETFLIX）