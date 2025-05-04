ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《機醫》CP成真！翊純手機秀「雋婠❤️」＋婚戒放閃　安治弘也升職了

記者劉宛欣／綜合報導

《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》由高允貞主演，延續前作的療癒風格，故事重點放在刻劃住院醫師們的成長，受到不少觀眾喜愛。另一方面，前作中的角色們也陸續登場，演員紛紛回鍋義氣力挺，讓老粉們每周追劇都期待著驚喜，最新播出的第7集中，李翊純（郭善英飾演）、安治弘（金准韓飾演）陸續現身，引起了關注。

▲李翊純、安治弘登場《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

▲郭善英、金准韓客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

在3日播出的《機智住院醫生生活》第7集中，李翊純因為身體不適，穿著軍服現身鐘路律帝醫院接受檢查，不料，卻因為實習醫師不慎將她與同名的癌症患者搞混，導致一場騷動。看到好友虛驚一場的安治弘也罕見有些不悅地指責：「確認患者身分是基本中的基本，不是嗎？」在此過程中，最引人矚目的便是李翊純戴在無名指上的戒指。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李翊純、安治弘登場《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

▲李翊純手上也戴著婚戒。（圖／翻攝自NETFLIX）

此前，在第4集中特別出演的金雋婠（鄭敬淏飾演）也佩戴了相同的戒指，當時並未揭曉另一半身分，已讓劇迷們興奮不已，對此，鄭敬淏於上月登上網路節目時表示：「申沅昊導演與李祐汀作家真是讓人害怕的人物，讓人好奇兩人是否結婚，與誰結婚。」並補充道：「我想我應該是和翊純結婚了？」似乎在客串當時也不確定角色後續的發展。

▲李翊純、安治弘登場《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

▲來電顯示畫面透露了兩人後續。（圖／翻攝自NETFLIX）

然而第7集中，終於揭曉了劇迷們心心念念的答案，李翊純不只戴著戒指，還在醫院裡接到了來自金雋婠的電話，來電顯示中可以看到暱稱為「雋婠」以及愛心符號，兩人確實已修成正果，另一方面，在前作中是首席住院醫師的安治弘，經過數年的歷練，如今也已經成為鐘路律帝醫院的神經外科教授，勾起許多劇迷的回憶。

▲李翊純、安治弘登場《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自NETFLIX）

▲安治弘成為神經外科教授。（圖／翻攝自NETFLIX）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

推薦閱讀

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

機智醫生生活, 機智住院醫生生活

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《機醫》CP成真！翊純手機秀「雋婠❤️」＋婚戒放閃　安治弘也升職了
  2. 許允樂靠AI圖「重逢過世父親」　長文訴思念：想偷偷去天堂看他
  3. 柯有倫罕見脫了！扯開襯衫「腹肌、人魚線」全都露　4男星健美比賽拼了
  4. 樂天陳伊濕身解放比基尼　「炸出美胸」火辣曲線全看光
  5. 廣末涼子國道「連5撞」僅輕傷！　保命車款引日網熱議
  6. 孫生傳0收入酷炫曝「引薦他AV男優工作」！　談解約：我也有做錯
  7. 木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！
  8. 林芯儀體脂13%「肌肉禮服都藏不住」！　一周鍛鍊6天辛苦過程全公開
  9. 樂天Mika糗曝搭公車「沒站穩撞陌生男」　網歪樓：球迷的夢想
  10. 苗可麗母親節前夕喪母！最後一通電話「成終生遺憾」　自責當場淚崩

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366