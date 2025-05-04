廣末涼子國道「連5撞」僅輕傷！　保命車款引日網熱議

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星廣末涼子4月在高速公路隧道中出車禍，隨後在送醫後卻因對護理師施暴而遭逮捕，根據警方調查，她駕駛的Jeep Grand Cherokee在隧道內接連撞擊隧道牆壁及貨櫃車，共計發生5次碰撞，最終車輛沿隧道右牆停下。然而，雖然事故現場觸目驚心，廣末涼子卻僅受輕傷，現場為單側三車道的寬敞道路，視野良好，且未發現煞車痕跡，警方目前正針對事故原因進一步調查。

▲廣末涼子和護理師達成和解後，目前停工反省中。（圖／出日音樂提供）

事件發生後，網友們紛紛驚訝於廣末涼子車子的堅固、安全性能，對於她撞擊如此多次還僅受輕傷感到神奇。廣末所駕駛的Jeep Grand Cherokee為該品牌的旗艦車款，雖是該款的上一代車型，但安全性能備受肯定，網友紛紛討論其堅固程度。

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▲日網瘋傳廣末涼子車禍後畫面，人坐在路邊地上。（圖／翻攝自X）

廣末涼子2日透過官方網站公開自身健康狀況，表示經診斷罹患「雙相情感障礙」（躁鬱症）與「甲狀腺機能亢進症」，目前正遵照醫師指示進行治療，並將在家中持續療養，全面暫停演藝活動以專注恢復身心。事務所聲明中指出，對造成社會不安與支持者的困擾深表歉意，過去曾將廣末的不適簡化為「身體狀況不佳」，如今深刻反省這樣的處理方式。她本人與團隊對於忽略身心異狀感到懊悔，此次決定全面停工，不僅是為了療養，也是為了不再重蹈覆轍。