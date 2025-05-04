ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天Mika糗曝搭公車「沒站穩撞陌生男」　網歪樓：球迷的夢想

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登今（4）日在Threads發文分享一段她尷尬的通勤插曲，透露自己搭公車時因為沒有抓牢扶手，在轉彎時整個人被甩出去，導致一名陌生男子被她撞到。貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論，甚至還有人歪樓：「這是多少球迷的夢想。」

▲▼樂天Mika（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

▲Mika是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika提到，她在搭公車時手上拿著咖啡，選擇站著的她一邊滑手機準備回訊息，沒想到就在鬆手的一瞬間，車子突然一個急轉彎，導致她整個人重心不穩、退後了幾步，「直接撞在一個男生身上。」她當下感到超級尷尬，同時也迅速轉頭向對方示意抱歉，然後重新走回原位、緊緊抓住椅背不再鬆手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樂天Mika（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

▲Mika分享搭公車的糗事。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

值得一提的是還有一個插曲，Mika笑說：「眼角餘光看到一個可愛的奶奶，嘴角止不住地上揚。」最後兩人相視而笑，Mika也在文末自我調侃：「我以後學乖了，坐公車站著的時候，會牢牢抓好扶手。」貼文曝光後不久，湧入大批網友按讚，同時也紛紛虧她「偶像劇的情節」、「這是多少球迷的夢想」、「被妳撞進懷裡也是蠻幸運的。」

▲▼網友留言

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【公主說的都對❤】李多慧被紛絲糾正中文萌喊：我是外國人

推薦閱讀

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

賀瓏憔悴現身告別式！　拭淚送別天殘「兩人生前合影曝光」

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

最強小三女星過氣「打工吃廚餘維生」！　淚拍大尺度片：我把自己賣了

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

樂天女孩, 啦啦隊, Mika

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天Mika糗曝搭公車「沒站穩撞陌生男」　網歪樓：球迷的夢想
  2. 苗可麗母親節前夕喪母！最後一通電話「成終生遺憾」　自責當場淚崩
  3. 楊洋爆新戀情！師妹無邊際泳池、海邊照疑偷放閃　撞臉前任王楚然
  4. 金曲歌后開唱突爆粗口！　出道18年認了：最大膽演出
  5. 吳婉君出國解放比基尼　甩家暴陰霾吐心聲：滿血復活
  6. 台AV女優赴日出道「首作登銷量榜第4」！　前3名曝光網：太強
  7. 短劇男神柯淳嘆片酬1天8.5萬「沒劇敢找他了」！　業界內幕曝光
  8. 韓庚升格二寶爸！混血妻隔3年再懷孕「早洩跡象」　一家四口照曝光
  9. 坤達錄《玩很大》身體出狀況急打點滴　曬照報平安：現在頭好壯壯
  10. avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366