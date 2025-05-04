樂天Mika糗曝搭公車「沒站穩撞陌生男」　網歪樓：球迷的夢想

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登今（4）日在Threads發文分享一段她尷尬的通勤插曲，透露自己搭公車時因為沒有抓牢扶手，在轉彎時整個人被甩出去，導致一名陌生男子被她撞到。貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論，甚至還有人歪樓：「這是多少球迷的夢想。」

▲Mika是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika提到，她在搭公車時手上拿著咖啡，選擇站著的她一邊滑手機準備回訊息，沒想到就在鬆手的一瞬間，車子突然一個急轉彎，導致她整個人重心不穩、退後了幾步，「直接撞在一個男生身上。」她當下感到超級尷尬，同時也迅速轉頭向對方示意抱歉，然後重新走回原位、緊緊抓住椅背不再鬆手。

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▲Mika分享搭公車的糗事。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

值得一提的是還有一個插曲，Mika笑說：「眼角餘光看到一個可愛的奶奶，嘴角止不住地上揚。」最後兩人相視而笑，Mika也在文末自我調侃：「我以後學乖了，坐公車站著的時候，會牢牢抓好扶手。」貼文曝光後不久，湧入大批網友按讚，同時也紛紛虧她「偶像劇的情節」、「這是多少球迷的夢想」、「被妳撞進懷裡也是蠻幸運的。」

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）