專訪／連演2爆紅台劇！33歲男星認「牛郎店打工」爸媽得知反應曝光

記者黃庠棻／專訪

33歲男星夏騰宏在2017年時受到導演鄭有傑青睞，在公視迷你劇《他們在畢業的前一天爆炸2》飾演大鵬一角，入圍第53屆金鐘獎的迷你劇集／電視電影新進演員獎，2025年上半年主演的兩部戲《化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》接連播出，逐漸成為台灣劇迷熟悉的面孔。

▲夏騰宏演出《星空下的黑潮島嶼》，自然演技受獲得好評。（圖／記者周宸亘攝）

近日，夏騰宏接受《ETtoday星光雲》專訪，談到在《星空下的黑潮島嶼》中飾演台大婦產科醫生「李木雄」，大方表示一開始其實最不想演這個角色，認為李木雄個性相當直接，自己不太想演出這麼外放的角色，坦言最想要演出的角色是曹佑寧飾演的師大美術系學生「柳朝琴」或是黃河飾演的天才醫生「羅有德」。

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▲夏騰宏本想演曹佑寧飾演的「柳朝琴」。（圖／Hami Video提供）

在接下《星空下的黑潮島嶼》之前，夏騰宏才剛拍完《化外之醫》，當時看了劇本大綱之後，以為會是很嚴肅、沈重，且政治色彩很重的戲，坦言一開始確實會害怕，幸好與製作人羅亦娌通過電話，了解了戲劇的初衷後，才選擇接演。

▲夏騰宏在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演警察。（圖／瀚草文創提供）

《星空下的黑潮島嶼》時空背景發生在白色恐怖時期，夏騰宏坦言自己過去拍攝過影集《返校》、電影《餘燼》，其實對於當時的政治關係並不陌生，直言「剛好我都演知識份子，身體都有時代的記憶」，他也透露家中長輩是外省人，過去經歷打仗退到台灣的，說道「他們感覺是軍官思維，外婆外公都是軍人」。

▲夏騰宏演出《星空下的黑潮島嶼》，自然演技受獲得好評。（圖／記者周宸亘攝）

在《星空下的黑潮島嶼》田調的過程中，夏騰宏表示自己比較困難的是，「李木雄」這個角色有別於其他角色有原型，他是集合了很多人的故事成為一個角色，坦言認為這些「前輩」都很勇敢，如果發生在自己身上不敢如此仗義，直呼「若沒有家人選擇會不一樣，只為了讓活在島上的人更好，寧願犧牲自己。」

▲夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》飾演李木雄。（圖／客家電視台提供）

談到拍攝《星空下的黑潮島嶼》印象深刻的戲碼，夏騰宏回憶起拍攝聽到前輩鍾富源（王識賢飾）死訊的那一刻，當下他相當入戲，一聽到噩耗就哭到不能自己，不僅抱頭痛哭還躲進被窩裡掉眼淚，坦言自己只是隨著劇本演出，本以為鏡頭不會捕捉到，沒想到他的這一段真情流露全都被導演拍進去，且剪進正片中，真摯的演技讓許多劇迷看了都跟著鼻酸。

▲夏騰宏（左二）在《星空下的黑潮島嶼》飾演李木雄。（圖／客家電視台提供）

戲外，夏騰宏認為自己小時候跟個性衝動的「李木雄」較為相似，當時的他比較勇敢衝撞體制，父親教導他「不用怕老師，不要害怕權威，老師不一定是對的」，笑說爸媽採放養式教育，遇到困難要跟父母親講、不要隱瞞，前提是要「不學壞」，因此讓他養成從小就跟爸媽分享的習慣。

▲夏騰宏分享爸媽的教養方式。（圖／記者周宸亘攝）

而夏騰宏也因為爸媽的特別教育法，對女兒的教育觀念有自己的獨到見解，他坦言自己在家既是黑臉，跟小孩又像朋友般相處，他自己不喜歡現代的教育體制，如果可以不希望女兒上國、高中，但對於自己的意見也只是想想，直呼「當然聽老婆的，她說我瘋了」，現在女兒只上幼稚園，完全沒安排才藝課，下課就去公園玩。

▲夏騰宏分享自己的教養方式。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，夏騰宏因為父母的「放養式教育」，15、16歲就到外面打工，他表示自己「不喜歡唸書，不想花錢去學校」，只要一到學校就是睡覺，還有了「睡仙」這個綽號，他表示打工並不全是為了錢，而是「體驗人生」，後來當時的經歷全部變呈現在拍戲的養分。

▲夏騰宏學生時期就外出打工。（圖／記者周宸亘攝）

講到打工，夏騰宏從餐飲、電影院、辦公室打電話的業務都做過，甚至還到酒店、牛郎店打工過，只是當時酒量不好，喝兩杯就誰著，因此做了一個月就結束，當時曾目睹「有人拿槍找債主」的危險畫面，而爸媽得知他在酒店打工的反應並非阻止，而是說道「體驗就好，不要做太久」。

▲夏騰宏曾在酒店打工過。（圖／記者周宸亘攝）

後來，夏騰宏在20幾歲到東區的服飾店打工，在這段期間學習美感，後來也成了模特兒，他笑說「花了2年時間脫離89味」，坦言很感謝當時的老闆，都會告知他如何搭配衣服，升級他的品味。

▲夏騰宏在服飾店內打工，改變了自己的風格。（圖／記者周宸亘攝）

連續演了2部受到觀眾熱議的台劇，夏騰宏對於未來規劃仍保持著自己的步調，坦言目前作品還在接洽中，之後有機會的話想要演律師，更希望能挑戰周星馳風格的喜劇，說道「很隨緣，沒有特別的選擇，交給老天爺安排」。

▲夏騰宏未來想挑戰演喜劇。（圖／記者周宸亘攝）