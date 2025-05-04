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童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗

記者黃庠棻／台北報導

童星出道的于卉喬（喬喬）日前受到國立臺灣大學童癌童語服務社（以下簡稱童癌童語社）的邀請，至社團演講，分享於電影《BIG》中飾演兒童癌症患者的拍攝經歷。

▲于卉喬近況曝光，受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

于卉喬收到邀約的當下又驚又喜，直呼「剛開始知道這個邀約的時候非常驚訝，不僅因為這是我人生中的第一次演講，且身為高中生的我，要對學長姐的大學生們演講，是我從未想過的事情。我很怕自己表達的不夠清楚，或因為緊張而語速太快、情感沒有表達到，或分享的內容沒有幫助到他們。很感謝他們相信我，給我這個機會」。

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▲于卉喬近況曝光，受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

國小、國中時都參加過演講比賽的于卉喬，在比賽中也都獲得不錯的成績，但她認為校內比賽跟對外正式演講的感覺完全不同，坦言「我在演講比賽時甚至是現場抽題，稍微準備後就要上台，還不能看稿，當時都沒有這麼緊張。但這次到社團演講，我打完招呼後要正式開始的時候，就覺得天阿真的要開始了！激動到有種全身的感官都被放大的感覺，就連所有人的視線跟聲音都很放大，我還感覺得到自己的心臟跳的超級大力。」

▲于卉喬近況曝光，受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

但于卉喬也感謝同學們都非常捧場，過程中台下的聽眾聽得很投入，看到他們跟著點頭、笑出聲，給了她很好的動力繼續下去，笑說「尤其是聽到跟小朋友演員互動時的內容，同學們的反應很熱烈，提問環節時也問了不少小朋友演員的問題，能感受到他們對小朋友、對兒童病患等議題真的很關心、很有熱誠。」

回憶起當天，于卉喬還笑說她本來很擔心QA環節時會沒人問問題，沒想到大家非常踴躍，也讓她感受到這次的分享能給他們帶來一些收穫而放心不少。

▲于卉喬近況曝光，受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

通過這次經驗，于卉喬才發現演講、教課都不是容易的事情，笑說自己光是這一小時的分享就耗盡心力。剛開始她的情緒很激昂，大家反應也很好，但後面自己的情緒比較平和之後，同學們也會跟著比較冷靜下來，說道「我才知道那些補教名師為什麼是名師，要怎麼在整個演講過程中分配自己的能量，什麼時候要帶動大家，什麼時候可以收一點情緒，什麼時候要帶動氣氛、講個笑話，都很需要規劃跟技巧。」

▲于卉喬近況曝光，受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

▲于卉喬受邀至國立臺灣大學童癌童語服務社演講。（圖／光意娛樂提供）

此次演講，童癌童語社頒發了感謝狀給于卉喬，社員們更送上手寫感謝信，讓她直呼超感動「我完全沒想到會有感謝狀，而且還有寫滿心意的手寫卡片！而且卡片內容真的非常用心，是他們聽完演講後寫的，因為內容中還有她對我演講內容的心得跟回饋。不論是演講過程中收到的回饋，還是收到的謝狀跟卡片，都讓我覺得自己也收穫滿滿，也代表我又踏出了一步，真的非常感恩這次夢一般、非常有意義的經驗。」

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