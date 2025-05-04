記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員兼畫家鄭恩惠曾出演《我們的藍調時光》，她在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊，也是韓劇首位唐氏綜合症演員。她在3日舉辦婚禮，展現圈內好人緣，不僅「妹妹」韓志旼到場，連曾一起出演《我們的藍調時光》的「妹婿」金宇彬都出席，互動超級溫馨，另劇迷直呼「看哭了」。

▲▼ 金宇彬、韓志旼現身《藍調》唐氏症畫家鄭恩惠婚禮。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



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鄭恩惠3日出嫁，多位圈內好友到場祝賀。當天「妹妹」韓志旼穿著一身黑色長裙，化著淡妝出席，她在與新娘鄭恩惠合照時，展現宛如戲裡的姐妹情深互動，緊緊勾著對方的手，在合照時還把頭靠在「姐姐」鄭恩惠的肩上，看得所有觀眾感動不已。

▲▼ 金宇彬、韓志旼望向鄭恩惠的眼神超暖。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



不僅如此，金宇彬在《我們的藍調時光》裡飾演韓志旼的男友，他與鄭恩惠也有許多對手戲，因戲結下緣分，3日親自到場祝賀鄭恩惠，臉上充滿親切的笑容，並與2位新婚夫妻合照，穿著一身墨綠色筆挺西裝，自帶光芒的帥氣，引起現場陣陣驚呼聲。

▲鄭恩惠與男友交往1年結婚。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



鄭恩惠的婚禮氣氛熱鬧，主持人由喜劇演員金基裏擔任，他的妻子文知茵也在現場一同參與幸福時光，歌手全永祿、蔡恩玉則是以溫暖的歌聲帶來歌曲祝賀，氣氛歡愉，隨著現場影片曝光，也讓劇迷一起沾沾喜氣，留言表示好感動。