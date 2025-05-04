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許志豪現蹤白沙屯「被路人當成蔡阿嘎」！　還遭逼問與翁鈺鈞婚事

記者蔡琛儀／台北報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，《超級紅人榜》主持人、歌手許志豪身為信眾，第一天就抵達現場進香，還被眾多信眾認出，興奮和他打招呼，沒想到有一位阿姨信眾堅持他是YTR蔡阿嘎，還說如果他不承認，阿姨本人就要生氣了。

▲▼許志豪白沙屯媽祖。（圖／翻攝臉書／許志豪）

▲許志豪日前拜訪白沙屯媽祖。（圖／翻攝臉書／許志豪）

對此許志豪也搞笑在臉書回應：「阿姨，我真的不希望您生氣，但我總不能怕您生氣，就假裝說我是，這樣您不氣了，但我祖先會生氣。」許志豪向《ETtoday星光雲》表示，其實當時旁邊的人都快笑翻，但阿姨非常堅持他就是蔡阿嘎，於是他遞上自己做的結緣品：「我就跟他說沒關係，我真的不是蔡阿嘎啦，我送你我的結緣品，你就會永遠記得我。」成了一段有趣小插曲。

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事實上，許志豪近幾年只要白沙屯媽祖起駕當天，都會盡量趕到現場參與，這次也自掏腰包，準備了1000份的結緣品「Q版賜我車位符」，送給沿途的信眾跟粉絲，靈感是來自於他去年推出的專輯《袂記的青春》中的歌曲〈命中帶車位〉，還提早拿給白沙屯媽祖加持，希望大家都能順利「找到車位」，上面還印了QRcode，掃了就能聽歌。他笑說這次也發現很多人喜歡問他：「你有帶翁鈺鈞來嗎」、「你女朋友呢」、「你們要結婚了嗎？」讓他覺得很有趣。

▲▼許志豪白沙屯媽祖。（圖／翻攝臉書／許志豪）

▲許志豪自掏腰包製作千份結緣品。（圖／翻攝臉書／許志豪）

許志豪過去都會盡量在媽祖抵達北港時，也在現場等候，但今年他剛好有工作，明天剛好有空檔，要專程帶著爸媽用GPS專程追媽祖、品嚐沿路的小吃攤感受人情味，而媽祖5月11日回鑾當天，他也會在凌晨到通霄去接駕，屆時還會開直播與大家分享。

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