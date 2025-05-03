記者潘慧中／綜合報導

王晴以《世間情》等八點檔打開知名度，絕美氣質備受異性喜愛，也因此一度受封「本土劇林志玲」。不時會與粉絲分享生活的她，2月剛剪掉留了長達10年的長髮，未料最近剪更短，宛如男生頭的新髮型，連她自己看了都直呼「根本是帥哥」！

▲王晴越剪越短。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



王晴坦言自從剪更短後，除了不斷被詢問原因，還有很多人好奇問「是有發生什麼事嗎」，讓她聽了哭笑不得，「真的只是想要嘗試以前沒有嘗試過的造型～。」

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▲王晴剛剪掉留了長達10年的長髮。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



日前配合新單曲剪了一個灑脫的新髮型後，王晴決定嘗試早就想剪的短髮造型，「抱歉了，長髮控們，剛剪完頭，長髮控的朋友們看到我臉上都是大寫的失望。」

▲▼王晴新髮型超帥！（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



王晴強調自己真的沒有失戀，目前打算夏天維持短髮，等到秋冬再慢慢留長，「原本喜歡我仙女長髮造型的朋友們，可以冬天再回來看我。」雖然現在覺得自己很帥，但她也坦言還有點不習慣，「我的異性桃花運感覺會消失一陣子，今年生日前能不能找到真愛？？？」

王晴IG全文：

實在有太多人問我為什麼要剪這麼短？是有發生什麼事嗎

但我真的只是想要嘗試以前沒有嘗試過的造型～

趁這次發新單曲 #沒有算了

想要有一個配合歌曲灑脫的造型

既然都剪短了，就把想嘗試的短髮造型一次都試試看

抱歉了，#長髮控 們

剛剪完頭 長髮控的朋友們看到我臉上都是大寫的失望 然後問我發生什麼事了

目前打算夏天維持短髮 秋天中長髮長 冬天再留回來～

原本喜歡我仙女長髮造型的朋友們 可以冬天再回來看我 （留下來等我的是真愛）

剪完短髮之後覺得自己好帥 根本是帥哥

有一點不習慣 我的異性桃花運感覺會消失一陣子 今年生日前能不能找到真愛？？？

#真的沒有失戀