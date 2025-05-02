Elkie一氧化碳中毒「眼前發白倒地送醫」　曬照報平安：真的太驚險

記者王靖淳／綜合報導

女星Elkie（莊錠欣）過去從南韓女團CLC出道，和TWICE子瑜是好友，平時會透過社群記錄日常的她，今（2）日突然在IG發文透露自己一氧化碳中毒，並附上送醫照片向外界報平安。貼文及照片曝光後不久，立即湧入大票粉絲留言關心。

▲莊錠欣是前南韓女團CLC成員。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

莊錠欣透露，昨天早上她在起床後感到頭痛與暈眩，原本打算簡單吃藥處理，沒想到竟在短時間內出現「眼前發白」的症狀，當場失去意識倒地。她表示，在被緊急送醫後，才得知自己是因為一氧化碳中毒所致，讓她驚覺事情的嚴重性。

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莊錠欣表示，事發原因疑似是煤氣洩漏，但一氧化碳無色無味，毫無預警，「沒味道、沒煙、完全沒有聲音」，讓她沒察覺異狀。回想發生中毒的前幾天，她曾感到疲憊、嗜睡、頭痛，但因工作忙碌，一度以為只是過勞導致，沒想到竟是中毒徵兆。

▲莊錠欣一氧化碳中毒送醫。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

莊錠欣提到，經醫院檢查後發現，她體內的碳氧血紅素濃度已達20%，遠高於正常人1至1.5%的範圍，屬於輕度至中度一氧化碳中毒，所幸在住院及高壓氧艙治療後，目前狀況穩定。莊錠欣向所有幫助她的親友表達感謝，「這次真的太驚險了，我很幸運很感恩，但也希望你們都不會走到這一步，平安不是理所當然的，請你一定要保護好自己，也提醒身邊的人。」

最後，莊錠欣呼籲大家平時務必提高警覺，重視居家安全及身體警訊，「一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的。家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風。不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生。強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命。」

▲莊錠欣IG發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

【莊錠欣IG全文】

這篇有點長 但希望大家看完

昨天早上起床頭很痛覺得有點暈眩

本來想說上個廁所後就吃藥

沒想到直接眼前發白

各種亂撞後直接倒地

被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了

起因估計是煤氣洩漏

但它沒味道、沒煙、完全沒有聲音

我只是會覺得最近很累、想睡、頭痛

但因為平常就習慣了「撐」

所以真的沒有察覺

送院後發現我的碳氧血紅素濃度已經達到20%

（正常人據說是1-1.5%左右）

所以我的情況已經屬於輕度-中度中毒☠️

經過住院檢查+高壓氧艙治療後

現在狀況穩定了

來跟大家報個平安 感謝有各方好友的相助

我想借這次的親身經歷來小小提醒大家

·一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的

·家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風

·不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生

·強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命

如果懷疑自己中毒了，請記住❗️

1️⃣ 馬上開窗通風

2️⃣ 立刻離開現場

3️⃣ 送醫或打電話求助

4️⃣ 頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷（還好我這次頭沒撞傻）

這次真的太驚險了

我很幸運很感恩

但也希望你們都不會走到這一步

平安不是理所當然的

請你一定要保護好自己

也提醒身邊的人❤️