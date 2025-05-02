展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道

記者葉文正／台北報導

高點電視台將於5/3起每週六晚間7點，於高點綜合台(44頻道)推出全新人物專訪節目《高點人物》！邀請曾任新聞主播、擁有專業財經背景、並擅長科技商業趨勢與國際外交領域的路怡珍擔任主持人，高點電視台表示：「期待透過小路的專業、溫暖，與各領域菁英暢談如何突破自我找到成功之道。」

▲路怡珍。（圖／翻攝臉書）



《高點人物》邀訪各領域創業家、菁英，首波邀請時尚電商女王周品均、人氣創作者展榮展瑞K.R.Bros、女子職業圍棋棋士黑嘉嘉、薩泰爾執行長潘瑋翔等。主持人路怡珍橫跨電視、網路節目與Podcast，此次首度主持人物專訪節目，她說：「社會上有許多年輕世代正努力發光發熱中，希望透過這個節目與他們對話，讓更多人看見多元的未來可能性。」

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▲路怡珍深受展榮展瑞感動。（圖／高點電視台、路怡珍提供）



在節目錄製過程中，路怡珍對每一位來賓都留下深刻印象，她提及周品均創造時尚電商十億傳奇，與Youtube頻道會員付費突破百萬觀看的紀錄，佔據台灣影音市場之冠，在背後也曾經歷離婚，父母竟是從新聞才得知消息，以及公司股權長達十年的爭奪戰，「她在一夕之間失去一切，卻依然選擇堅強站起來，這段心路歷程非常令人敬佩。」

▲路怡珍與時尚電商女王周品均。（圖／高點電視台、路怡珍提供）



而在訪問展榮展瑞時，兩人分享成為youtuber後與父母的互動，甚至當展瑞聊到父親中風開始復健，他與家人溝通取得共識，拍攝紀錄父親的復健過程等。路怡珍表示：「談及與家人的互動時，展瑞說著說著忍不住淚崩，那一刻我真的很被打動，下節目後我還特別邀請他們來家裡吃飯，想更認識這兩位真誠又有故事的創作者。」

高點電視台表示：「在AI與ESG浪潮快速變動的當代，我們希望透過具聲量與話題性的專訪節目，呈現不同世代的觀點與關注議題，讓觀眾從每段人生故事中找到共鳴與啟發。」