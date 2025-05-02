兒子跨性別成女兒！　勞勃狄尼洛力挺「我愛我的孩子」

▲81歲好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

81歲好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）曾獲得奧斯卡影帝的肯定，他育有7名子女，其中與女友圖奇史密斯（Toukie Smith）透過代理孕母所生下的29歲雙胞胎之一的艾倫（Aaron），突然在IG正式公開跨性別女性身分為艾琳（Airyn）。對此，勞勃狄尼洛公開表達支持，「我愛我所有的孩子。」

艾琳近日在IG上表示，自己去年開始轉變性別，因為受到其他跨性別女性榜樣的鼓舞，2024年11月起接受荷爾蒙療程，「看到她們活得誠實又成功，讓我覺得也許我還不算太晚，也能有新的開始。」談起過去的成長經歷與出櫃過程，艾琳坦言在高中時曾以同性戀男子的身分出櫃，卻無法在身旁同志朋友中獲得接納，「那些男同志非常苛刻又殘忍，我根本不符合他們的審美標準。」

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▲勞勃狄尼洛兒子跨性別成為女人。（圖／艾琳IG）

艾琳強調過去從未真正被理解，她長年受到來自外界對她身體、膚色、氣質等評價的影響，「太胖、不夠瘦、不夠黑人、不夠白人、太女性化、不夠陽剛。」接受荷爾蒙療程後，艾琳有了全新的轉變，除了驕傲地擁抱自己的黑人跨性別女性的身分，也感覺更加被接納了。

對於「兒子變成女兒」，勞勃狄尼洛公開回應，「我愛Aaron，把他當成我的兒子；現在我愛Airyn，把他當成我的女兒。」他補充說道：「我不覺得這有什麼大不了的……我愛我所有的孩子。」

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