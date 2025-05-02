廖峻中風家醜連環爆！　兒拜白沙屯媽祖進香：我倒下一切就完了

記者陳芊秀／綜合報導

72歲資深男星廖峻三度中風一度進加護病房，隨後爆發3名子女與自稱「主要照顧者」楊小姐的糾紛，雙方正透過律師準備對簿公堂。兒子廖錦德在忙碌之餘，抽空參加白沙屯媽祖活動，限動PO文寫下此刻心情。

▲廖峻、廖錦德。（圖／翻攝自臉書）



苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖於5月1日深夜起駕，展開為期10天9夜的進香行程，吸引了約33萬名信眾參與。廖錦德也在天未亮時抵達現場，限動寫下「我就這樣跟著祂跑，似乎有說不盡的話，直到雙腿無力，我不能把自己推向極限，我倒下一切就完了」。一番心聲令人聯想到他近日面對的糾紛。

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▲廖峻三度中風，兒子錦德去拜白沙屯媽祖。（圖／翻攝自網路）

廖錦德被廖峻的女助理楊小姐指控，在爸爸中風7年期間，不但不協助支付醫藥費，還將父親當提款機。他也指控楊小姐持有廖峻的所有私人物品不歸還，還入侵父親住家，爸爸住院後甚至遭盜領，已經提告竊盜，廖峻3位子女透過律師發聲明，呼籲大眾給平靜空間，全心醫治父親，對於楊小姐會追究相關刑事責任。

楊小姐也透過律師發出聲明，表示視廖峻為親人，「在彼此生命中某一階段能有交集，本人深感珍惜，然人生際遇各有轉折，緣起緣滅，聚散有時，謹希望廖峻先生由家屬照顧後能早日康復」。她被告侵占罪，也在聲明中澄清有些物品是暫時幫忙廖峻保管，目前已經委託律師轉達廖峻，待對方身體好轉時可以自己或是安排信任之人領取。

廖峻經紀人在接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，目前他與楊小姐兩人都不曉得廖峻的最新病況，因為家屬皆將兩人列為「探病黑名單」。