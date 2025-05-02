張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

記者陳芊秀／綜合報導

歌壇天后張清芳罕見上胡瓜主持的YT節目《下面一位》，兩人是相識數十年好友，有話直說，暢聊當年電視圈秘辛。而她在問答環節談到曾演偶像劇《貧窮貴公子》，意外抖出仔仔遲到內幕。

▲張清芳上胡瓜YT節目，回憶曾拍過周渝民主演的偶像劇。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

張清芳性格率直豪爽，節目最後來到二選一問答環節，其中一個問題是「演戲or主持」，她馬上選主持，並坦承自己不會演戲。而她談起以前演過偶像劇《貧窮貴公子》，男主角是仔仔，她第一天拍戲，仔仔就遲到2小時，而她準時到林口拍攝現場，妝也已經化好，坐在現場等但工作人員卻告知「仔仔找不到人」，為此打電話給製作人柴智屏「柴，這種日子我過不下去的，我不拍了」，她節目中說「如果你在路上我還可以等你，找不到人是什麼道理」，胡瓜問有沒有發現是什麼原因沒來，她說：「這不重要，重要的是我不拍了。」

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▲張清芳準時到拍攝現場化好妝，卻被告知仔仔遲到2小時還找不到人。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲張清芳打電話給製作人柴智屏，表示自己不拍了。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



▲張清芳直言，如果對方在路上還能等，但是「找不到人是什麼意思？」（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲張清芳果斷選擇不拍戲。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

《貧窮貴公子》翻拍日本同名漫畫，是2001年製作播出的偶像劇。仔仔（周渝民）飾演家境貧窮但常被誤會是富家子弟，張清芳飾演大學講師。而這部戲也是她唯一一部戲劇扮角演出。