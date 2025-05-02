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吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

記者蔡琛儀／台北報導

甜美女星吳申梅與人氣男星陳孟賢合唱歌曲〈愛的感覺〉拿下亮眼成績，日前她放自己一個假期，與香港總裁老公赴日追櫻花充電，她此行還迷上了日本7-11現做水果冰沙，在東京每天都報到，「去一次會打六杯，三杯給自己、三杯給老公。」邊喝邊逛，喝完了再去找下一間繼續打冰沙，儼然是「冰沙路跑」。

▲▼吳申梅日前到日本賞櫻。（圖／放音樂提供）

▲吳申梅日前到日本賞櫻。（圖／放音樂提供）

吳申梅笑說：「前一陣子真的太忙，所以趕快抓緊櫻花的尾聲，機票買了就衝！」並表示是第一次解鎖日本賞櫻，「目黑川的櫻花樹，景色如詩如畫，尤其愛上粉色櫻花瓣，飄落在臉上，超浪漫！」感恩老公百忙之中同遊，留下美好的回憶。

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吳申梅說之前都只有在台北賞櫻，會去有「汐止櫻花大道」之稱的水源路一段246號附近，沿著「康誥坑溪」的岸邊，那兒地緣與汐科火車站非常近，「雖然台灣賞櫻處有限，但依然美麗動人！」因季節氣候因素，使日本的櫻花更加繁盛，「但兩者各有千秋，都是值得一看的美景。」

▲▼吳申梅日前到日本賞櫻。（圖／放音樂提供）

▲吳申梅愛上日本7-11的現打冰沙。（圖／放音樂提供）

她這次7天日本之旅除了賞櫻，還安排了許多特別的行程，買了她最喜歡的草莓，草莓大福等等 並在老公視訊開會時，自己逛街購物，並於日本在地朋友介紹下，造訪新宿三丁目站附近巷弄的隱藏版居酒屋，體驗當地上班族休閒的秘密基地，還吃到了新鮮的河豚大餐。返台後她現身5月3日在台北舉行的「穿越紅人Show 5G沉浸式懷舊音樂會」，邊享用經典台菜料理，邊聆聽早期台語金曲，購票請洽「超級紅人榜」官方FB。

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