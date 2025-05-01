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白冰冰空降演戲沒人願教　 竟然被針對葉青伸援手

記者葉文正／台北報導

綜藝天后白冰冰過去曾參與歌仔戲的演出，日前特別前往臺北中山堂觀看歌仔戲《漁樵歌》的演出，白冰冰很佩服薪傳歌仔戲團團長張孟逸為栽培新人做的努力，「她秉持歌仔戲不能斷的信念，致力傳承，她在做的事，也是白冰冰在做的事，我在民視《超級冰冰Show》支持、陪伴、鼓勵新人，像媽媽又像老師一樣，是很辛苦的。」

▲白冰冰日前去中山堂看歌仔戲《漁樵夫》。（圖／長興影視，華視提供）

▲白冰冰(二排中)日前去中山堂看歌仔戲《漁樵夫》。（圖／長興影視，華視提供）

白冰冰深知歌仔戲團在台灣生存不易，只要有歌仔戲的演出，不管是大小團的邀約，她有空就會去看。這次看的《漁樵歌》是薪傳歌仔戲團的演出，她特別介紹薪傳是「人間國寶」廖瓊枝創立，交班給現任團長張孟逸，「廖瓊枝和張孟逸都是有心人，我佩服他們的毅力。」

▲白冰冰日前去中山堂看歌仔戲《漁樵夫》。（圖／長興影視，華視提供）

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▲白冰冰當年在《蛇郎君》中的扮相。（圖／長興影視，華視提供）

白冰冰年輕時也曾演過歌仔戲，曾跟楊麗花、葉青、李如麟等天王合作，非歌仔戲科班出身的她說：「以前演出機會少，只要有找我，我都會先說好，然後再去學。」她的初體驗是楊麗花歌仔戲，「我演一個小奴婢，只有兩句話，但要拿道具射楊麗花，但我怎麼敢，她是很多人的偶像，後來豁出去，關卡過了，我就敢唱。」

很快的白冰冰又被葉青相中，1984年在華視《蛇郎君》演女主角，「我演瓊花仙子，在天庭跟葉青飾演的蛇郎君談戀愛，被打入凡間忘了他，後來被蛇郎君感動再次愛上他，結果蛇郎君為了我遭受五雷轟頂，被關了起來，我在凡間從年輕等他到老。如果現在真的有人這樣對我，我會愛上他的。」白冰冰也提到自己當初在葉青歌仔戲團是空降就演主角，難免被針對，沒有人願意教她演歌仔戲，後來是葉青親自教她，讓她獲益匪淺。

白冰冰在《超級冰冰Show》也特別照顧新人，「我很支持年輕人，一個人要成功要有3個人幫助，高人指點、貴人提攜和本人努力，我很願意去當他們的高人和貴人。」不過日前她的子弟兵陳思瑋卻因在賴慧如婚禮喝醉而鬧上新聞版面，「不管他有沒有努力，但公眾人物就不該在公共場合喝醉，決定先讓把他冰起來，閉門思過。」但白冰冰也忍不住為他轉寰，「我當天有提醒他要跟長官多敬酒，他很老實，其實只要一小口，結果他都乾杯，所以就喝醉了，但他沒失控也沒有失態，醉了就趴在桌子上睡覺，郭忠祐打電話給我，我就請他叫車送他回家，卻被渲染放大了。但他可憐嗎？不可憐，因為他就是錯了。」

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