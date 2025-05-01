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3子女槓貼身助理！廖峻三度中風病況成謎　她被告發聲明：緣起緣滅

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深男星廖峻日前因三度中風送醫急救，被醫師判定為腦出血，一度住進加護病房，所幸經過治療過後，已在23日轉入普通病房，目前仍在住院觀察中。怎料，廖峻的兒子廖錦德與他的貼身助理楊小姐槓上，雙方將對簿公堂，稍早楊小姐也透過律師發出聲明。

▲廖峻、廖錦德。（圖／翻攝自臉書）

▲廖峻三度中風住院，兒子廖錦德與經紀人跟貼身助理槓上。（圖／翻攝自臉書）

對於楊小姐聲稱長期擔任廖峻的「主要照顧者、免費助理」，廖峻的子女廖怡真、廖雪菱與廖錦德透過律師發布聲明駁斥「恐致社會大眾誤認父親曾於婚姻關係存續期間與該『楊小姐』有密切往來之疑慮，為此敬告該自稱『楊小姐』之人應嚴守道德分際，切勿踰越法律界限。」

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▲▼廖峻兒子錦德曝爸爸病況。（圖／翻攝自臉書）

▲廖峻三度中風住院，兒子廖錦德與經紀人跟貼身助理槓上。（圖／翻攝自臉書）

而楊小姐則在稍早透過律師發出聲明，表示「迄今7年間，本人出於與廖 峻先生間工作情誼與關懷，於工作之外，長期協助照顧廖峻先生個人生活 ，包含一起度過無數復健與就醫的日子，在其身體衰弱、精神不穩定、或其他生活上困難之時 ，主動提供許多生活與醫療上協助，從未計較對價或報酬。 」

廖峻3度中風送ICU！粉專照賣「施公包」惹議　廖錦德火速回應了

▲廖峻三度中風住院，兒子廖錦德與經紀人跟貼身助理槓上。（圖／翻攝自臉書）

楊小姐在聲明中強調，自己將廖峻視為親人「過往與廖峻先生互動等情誼，歷歷在心，在彼此生命中某一階段能有交集，本人深感珍惜，然人生際遇各有轉折，緣起緣滅，聚散有時，謹希望廖峻先生由家屬照顧後能早日康復 。」

▲廖峻貼身助理楊小姐發聲明。（圖／楊小姐提供）

▲廖峻貼身助理楊小姐發聲明。（圖／楊小姐提供）

而楊小姐遭廖錦德提告侵占罪，也在聲明中澄清有些物品是暫時幫忙廖峻保管，目前已經委託律師轉達廖峻，待對方身體好轉時可以自己或是安排信任之人領取。此前，廖峻經紀人在接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，目前他與楊小姐兩人都不曉得廖峻的最新病況，因為家屬皆將兩人列為「探病黑名單」。

▲廖峻貼身助理楊小姐發聲明。（圖／楊小姐提供）

▲廖峻貼身助理楊小姐發聲明。（圖／楊小姐提供）

▲廖峻貼身助理楊小姐發聲明。（圖／楊小姐提供）

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