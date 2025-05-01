曾莞婷「很多不好的事發生」一刀剪短瀏海！現蹤信義區餐廳 新髮型曝

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她1日便在社群網站上傳「剪了一個新髮型」的正面照，尤其是瀏海長度有了很明顯的變化，準備迎接即將到來的43歲生日！

▲曾莞婷換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



曾莞婷的整體頭髮長度並無太大改變，但原本留著長瀏海的她，最近竟悄悄剪了及眉短瀏海，「謝謝我的髮型師讓我回春了」，還開玩笑說可以過18歲生日了。

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▲▼曾莞婷最近把瀏海剪短了。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



照片中，可以看到曾莞婷在可以欣賞101大樓的餐廳提早慶生，她穿著一件微寬鬆的淡藍色襯衫，面前擺放著精緻的食物，手托著臉頰，對著鏡頭露出滿足笑容。

▲曾莞婷提前慶生。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



面對即將到來的生日，曾莞婷有感而發地說，這一年發生了很多不好的事及幸運的事，「現在已經學會處之泰然，因為只要自己的信念在，有親愛的朋友家人在，就可以關關難過關關過。」

曾莞婷IG全文：



剪了一個新髮型

迎接自己的生日週

這一年很多不好的事發生

也有很多幸運的事

現在已經學會處之泰然

因為只要自己的信念在

有親愛的朋友家人在

就可以關關難過關關過

這一週原諒我的洗版攻擊

讓我沈浸在愛的漩渦中

感受幸福